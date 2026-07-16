투개월 도대윤 "최근까지 장범준 매니저로 일했다"

혼성듀오 투개월의 김예림과 도대윤이 13년 만에 함께 무대에 선다.

두 사람은 17일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' 2회에 출연한다.

투개월은 2011년 엠넷 오디션 프로그램 '슈퍼스타K3'을 통해 결성된 뒤 활동했으며, 이날 방송에서 오랜만에 윤종신과 재회한다.

윤종신은 투개월의 등장에 "나오는지 전혀 몰랐다. 너무 반갑다"라고 말한다.

도대윤은 활동 중단 이후의 근황도 공개한다. 그는 "그동안 창고 일, 품질 검사, 바텐더 등 여러 업종에서 일해왔다"라며 "최근까지 버스커버스커 장범준의 매니저로 일했다"라고 밝힌다.

김예림은 과거 미스틱스토리에서 활동하던 당시를 떠올리며 "입사 초반에는 윤종신 선배님의 노래로 연습했다. 특히 신곡 작업할 때는 갑자기 보이스 메모로 노래를 불러주시기도 했다"라고 말한다. 이에 이효리는 "종신 오빠 목소리로 '올라잇'을?"이라고 반응한다.

두 사람은 팀 활동이 중단됐던 당시의 상황에 대해서도 이야기한다.

조울증 진단을 받았던 도대윤은 "내 상황을 예림이에게 제대로 털어놓질 못했다. 혼자 활동해야 했던 예림이한테 미안하고 고맙다"라고 말한다.

김예림은 "저도 갑작스럽게 활동이 마무리되면서 아쉬움이 남아 있었다"라며 "대윤이가 먼저 용기 내 줘서 나올 수 있었다. '우리가 좋은 합이었구나'를 다시 느꼈다"라고 밝힌다.

<뉴시스>