투개월, 13년 만에 재회…도대윤 "장범준 매니저로 일했다" 반전 근황 공개

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’ 화면 캡처

혼성듀오 투개월의 김예림과 도대윤이 13년 만에 다시 한 무대에 선다.

투개월은 오는 17일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’ 출연해 오랜 공백 끝에 재회한 소감과 그동안의 이야기를 진솔하게 전한다.

‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 '해투')는 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니를 조명하는 스토리텔링 음악 예능이다.

2011년 엠넷 오디션 프로그램 ‘슈퍼스타K3’​를 통해 결성된 투개월은 뛰어난 음악성과 개성으로 큰 사랑을 받았다. 이날 방송에서는 활동 당시 소속사 미스틱스토리를 이끌었던 윤종신과도 오랜만에 재회한다.

윤종신은 두 사람의 등장에 “나오는지 전혀 몰랐다. 너무 반갑다”라며 반가움을 감추지 못했다. 특히 도대윤은 활동 중단 이후의 근황을 공개해 눈길을 끈다. 그는 “그동안 창고 일, 품질 검사, 바텐더 등 여러 업종에서 일해왔다”며 “최근까지는 버스커버스커 장범준의 매니저로 일했다”라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

김예림은 미스틱스토리 시절을 떠올리며 윤종신과의 추억도 전했다. 그는 “입사 초반에는 윤종신 선배님의 노래로 연습했다. 특히 신곡 작업을 할 때는 갑자기 보이스 메모로 노래를 불러 보내주시기도 했다”고 회상했다. 이에 이효리는 “종신 오빠 목소리로 ‘올라잇’을?”이라며 재치 있는 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.

무엇보다 이날 방송에서는 투개월 활동이 중단될 당시의 속사정도 허심탄회하게 공개된다. 당시 조울증 진단을 받았던 도대윤은 “내 상황을 예림이에게 제대로 털어놓지 못했다”며 “혼자 활동해야 했던 예림이에게 미안하고 고맙다”고 진심을 전했다.

이에 김예림은 “저도 갑작스럽게 활동이 마무리되면서 아쉬움이 남아 있었다”며 “대윤이가 먼저 용기를 내줘서 함께 나올 수 있었다. ‘우리가 좋은 합이었구나’를 다시 느꼈다”고 화답해 오랜 시간의 공백을 뛰어넘은 두 사람의 재회에 뭉클함을 더했다.