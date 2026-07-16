한국공항공사, 대구공항 외국인 관광객 유치나서

한국공항공사가 대구 경북지역을 찾는 외국인 관광객을 유치하기 위해 나섰다.

한국공항공사는 여름 성수기를 시작으로 하반기 대구·경북지역 외국인 관광객을 집중 유치하기 위해 ‘대구공항 인바운드 여객 유치 사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

대구국제공항 전경.

올해 1~5월 대구공항으로 입국한 외국인은 4만 6146명으로 2019년(7만 9113명)의 58.3% 수준에 머물렀다. 같은 기간 김해공항(45.5%↑), 청주공항(46.8%↑) 등 타 지방공항은 코로나 이전 실적을 넘어섰다.

한국공항공사는 대구공항의 외국인 이용이 부진한 것은 일부 국적 항공사 철수 등으로 회복이 더뎌 대구공항 인바운드 확대를 위한 사업을 추진하게 됐다고 설명했다.

이에 따라 한국공항공사는 지자체, 한국관광공사, 지역 쇼핑·레저업계 등과 업무협약(MOU) 체결 등 협업을 통해 대구·경북지역의 외국인 관광객 유입이 지역 관광과 소비로 이어질 수 있도록 다양한 연계 사업을 추진할 계획이다.

우선 대구공항은 한국관광공사(대구경북지사)와 협업해 이달부터 연말까지 대구공항을 이용하는 외국인 관광객을 대상으로 공항 상업시설과 지역 쇼핑센터 등에서 사용할 수 있는 최대 10% 할인쿠폰과 무료 음료 바우처 등을 제공한다.

한국공항공사는 이번 사업 추진을 위해 지난달 23일 한국관광공사, 더현대 대구 등 6개 기관과 업무협약을 체결했다. 쿠폰북은 17일부터 대구공항 1층 관광홍보부스에서 수령할 수 있다.

또 해외 인플루언서를 활용한 홍보를 진행한다. 대구문화예술진흥원 등 관계기관과 함께 중국과 홍콩의 유명 인플루언서를 초청해 대구 여행을 소개하는 영상을 제작한다. 대구공항의 이용 편의성과 도심 접근성을 비롯해 뷰티,의료,웰니스,쇼핑 콘텐츠와 대구치맥페스티벌 등 대구의 대표 관광자원을 담아 8월 중 해당 인플루언서의 SNS를 통해 공개할 예정이다.

이와 함께 수도권(김포·인천)으로 입국한 외국인 관광객이 국내선 항공기를 이용해 지방을 찾을 수 있도록 총 6억원 규모의 지방공항 환승 프로모션을 진행키로 했다. 인천~대구·김해·제주 노선과 김포~지방공항 노선의 항공권을 최대 100% 할인하는 프로모션도 9월 중 시행할 계획이다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “이번 사업을 통해 하반기 방한 수요를 대구·경북지역으로 집중 유치하고, 지방공항이 지역경제 활성화의 거점이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.