구리 중학생 흉기 사건 맨몸으로 범인 제압한 주민에 감사장

경기 구리시에서 발생한 촉법소년의 아파트 주민 흉기 공격 사건 때 맨몸으로 피의자를 제압해 추가 피해를 막은 시민이 경찰 감사장을 받았다.



16일 구리경찰서에 따르면 지난 8일 오후 8시께 구리시의 한 아파트 단지 노상에서 10대 A군이 갑자기 지나가는 40대 여성 B씨를 흉기로 공격했다.

구리경찰서 제공

순식간에 어깨 등을 찔린 B씨는 소리를 지르며 도움을 요청했고 지나가던 50대 남성 주민 C씨가 그 소리를 들었다.



A군이 흉기로 B씨를 추가로 찌르려는 찰나 C씨가 달려들어 A군을 넘어뜨리고 제압했다. 이어 다른 주민의 신고로 출동한 경찰에 의해 A군은 현장에서 체포됐다.



피해자 B씨는 봉합 수술 등을 받았지만 다행히 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 "용감하게 나서 주신 시민의 용기에 감사드린다"며 "현장 대처 덕에 추가 인명 피해를 막을 수 있었다"고 말했다.



C씨는 서울의 한 구청에서 32년 동안 근무 중인 공무원으로 "살려달라고 외치는 소리를 듣고 몸이 먼저 움직였다"고 말했다.



한편, A군은 만 14세 미만 촉법소년으로 B씨와 일면식도 없는 것으로 알려졌다.



경찰은 A군이 정신적 문제가 있다고 판단해 응급입원 조치했다.

<연합>