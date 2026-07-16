경북도, 2026년도 노인일자리 사업평가 ‘최우수상’

보건복지부 주관 평가, 4년 연속 최상위 기관 선정

도내 18개소 노인일자리 수행기관 선정, 총 1억4500만원 인센티브 차등 지원

경북도는 보건복지부 주관 2026년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가 광역지자체 부문에서‘최우수상’에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 선정은 경북도가 2023년부터 4년 연속(2023년 최우수, 2024년 대상, 2025년 최우수, 2026년 최우수)으로 노인 일자리사업 분야에서 최고 수준의 평가를 받아 경북도의 지속적인 정책 성과를 인정받은 것이다.

경북도청 전경. 경북도 제공

노인일자리 및 사회활동 지원사업은 어르신들에게 사회활동과 소득창출 기회를 제공해 활기차고 건강한 노후를 지원하는 사업으로, 전국의 시니어클럽‧대한노인회 지회‧노인복지관 등이 수행기관으로 참여해 공익활동, 역량활동, 공동체사업, 취업지원 등 다양한 유형의 일자리를 제공하고 있다.

경북은 65세 이상 노인인구가 65만여 명으로 도민의 26%를 차지하는 등 전국 광역자치단체 가운데 전남에 이어 고령인구 비율이 두 번째로 높은 지역이다.

노인일자리 사업의 중요성이 특히 큰 지역으로 꼽힌다. 이같은 여건 속에서 거둔 이번 최우수상은 더욱 의미 있는 성과로 평가된다.

아울러 시‧군‧구 부문에서는 포항시가 우수상을 받아 도내 기초자치단체의 노인일자리 사업 성과도 함께 인정받았다.

노인일자리 수행기관 부문에서는 포항시니어클럽 등 도내 18개의 노인일자리 수행기관이 선정, 기관별 500만원에서 2000만원까지 인센티브를 차등 지원받게 됐다.

이는 2025년도 16개소보다 2개소 늘어난 규모로, 도내 노인일자리 수행기관의 역량과 성과가 한 단계 더 성장했음을 보여준다.

특히 올해 처음 도입된 비계량부문 평가에서도 경산시니어클럽(행복노노케어)와 영주시니어클럽(아동발달지원) 등 2개 기관이 새롭게 선정되며 현장 중심의 우수 성과를 인정받았다.

비계량부문은 수행기관이 제출한 사업보고서를 별도로 심사해 우수사례를 발굴하는 평가체계로, 계량지표만으로는 드러나기 어려운 현장의 창의적이고 실질적인 노인일자리 성과를 반영하기 위해 올해 새롭게 도입됐다.

경북도는 이번 평가결과를 바탕으로 내년도 노인일자리 사업 추진계획을 보완하고, 시군 및 수행기관을 대상으로 한 정기점검 등을 통해 사업의 내실을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

김호섭 경북도 복지건강국장은 “이번 선정 결과는 경북의 노인일자리 사업이 어르신들의 소득지원과 자긍심 제고에 실질적으로 기여하고 있음을 보여준다”며, “4년 연속 이어온 우수한 성과에 안주하지 않고, 앞으로도 어르신들의 경험과 역량을 살린 다양한 일자리를 발굴해 노인복지 증진에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.