美금리 인상 기대 꺾이고 한은은 올리고…환율 두 달 만에 최저

한은, 추가 금리 인상 가능성까지…장중 1,470원대로

한국은행의 기준금리 인상과 추가 인상 기대감에 원/달러 환율은 16일 장중 1,470원대로 내려앉았다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 오후 3시 30분 기준가(기존 주간 거래 종가)는 전 거래일보다 4.3원 하락한 1,480.4원으로 집계됐다.

신현송 한국은행 총재가 16일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

전날 같은 시각 기준가(1,484.7원)보다 더 내려가며 지난 5월 12일(1,474.8원) 이후 약 두 달 만에 최저 기록을 다시 썼다.



환율은 오전 6시 개장 직후 1,488원으로 전날보다 오름세를 보이기도 했으나 곧바로 방향을 바꿨다.



한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인상 결과 발표를 전후로 잠시 상승 흐름을 탔다가 신현송 한은 총재의 기자회견 시간대인 오전 11시20분 이후부터는 내내 내리막길을 걸었다.



오후 3시28분에는 1,479.2원까지 내려앉았다.



원/달러 환율은 미국 소비자물가에 이어 생산자물가 상승률 역시 시장 기대를 밑돌며 하락했다.



간밤 미 노동부 노동통계국이 발표한 6월 미국의 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.3% 하락했다. 시장의 '보합' 추정을 하회한 것이다.



시장에선 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 한풀 꺾이면서 달러 강세 압력이 해소됐다.



여기에 한은이 이날 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 인상한 데 이어 추가 금리 인상 가능성을 시사하면서 원화는 강세 압력을 받았다.



신현송 총재는 8월 기준금리 인상 여부에 "모든 가능성을 열어두겠다"며 "물가 상승률이 목표 수준까지 안정적으로 수렴한다는 확신이 들 때까지 대응하겠다"고 말했다.



SK 하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장으로 조달하는 265억달러(약 40조원) 규모의 자금이 유입될 것이라는 기대감도 환율 하락 요인으로 작용하는 모양새다.



외국인들은 이날 국내 유가증권시장에서 1조3천781억원을 순매도하면서 사흘 만에 순매도로 돌아섰다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 100.493으로, 0.751 내렸다.



엔/달러 환율은 0.252엔 하락한 162.135엔, 원/엔 재정환율은 6.68원 내린 912.89원으로 집계됐다.

<연합>