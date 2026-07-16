'산소호흡기' 단 홈플러스…2천억원 확보했지만 정상화 '험로'

핵심 점포 위주 흑자전환 추진…9천300억 공익채권은 복병

대량실직 위기·정치권 압박에 막판 반전…시장 신뢰회복·M&A 성사가 관건

파산 수순을 밟던 홈플러스가 2천억원 규모의 긴급 자금 확보에 성공하며 일단 벼랑 끝에서 탈출했다.



홈플러스는 오는 20일 법원의 회생절차 폐지 결정에 대응해 즉시항고를 진행할 계획이다.



이렇게 극적으로 자금을 확보해 회생의 불씨를 살렸지만, 대형마트 영업 정상화와 최종 인수·합병(M&A) 성사까지는 넘어야 할 산이 많다.



◇ 김병주 회장 보증으로 메리츠 대출 합의…정치권·노조 압박 영향



메리츠금융그룹은 16일 이사회를 열고 홈플러스에 대한 2천억원 규모 긴급운영자금(DIP) 지원 안건을 의결했다.



홈플러스는 오는 20일 법원 즉시항고를 통해 회생절차 재개를 추진한다.



당초 홈플러스 최대 채권자인 메리츠는 이미 1천억원의 DIP 대출금을 에스크로에 예치했다는 점을 강조하고, 나머지 1천억원에 대해서는 최대 주주인 MBK 파트너스가 마련해야 한다는 입장이었다.



MBK는 추가적인 자금 투입은 어렵다는 입장을 고수하며 양측은 팽팽히 대치해 왔다.



하지만, 전날 김병주 MBK파트너스 회장이 개인 자격으로 2천억원에 대한 보증을 설 경우 메리츠금융그룹이 총 2천억원의 DIP 대출을 제공하기로 양측이 합의점을 찾았다.



여기에는 정치권의 압박과 실직 위기에 놓인 노조의 호소가 영향을 미친 것으로 풀이된다.



더불어민주당은 27일 국회 정무위원회에서 홈플러스 사태에 대한 청문회를 개최키로 했으며, 민주당 을지로위는 지난 9일 MBK파트너스와 메리츠금융그룹 등을 불러 긴급 운영자금 확보와 회생 방안 마련을 촉구한 바 있다.



마트노조는 MBK 본사 연좌농성, 일반노조는 메리츠와 면담을 통해 대량 실직이 우려된다며 자금 투입을 요청했다.



◇ 9월4일 최종 만기까지 회생절차 연장…9천300억 공익채권 변제가 복병



홈플러스가 낸 즉시항고가 법원에서 수용될 경우, 재판부는 회생절차 폐지 결정을 취소할 전망이다.



이 경우 회생 절차 기한은 추가로 연장된다. 절차 최종 만기일은 9월 4일이다．



회생의 불씨를 살리더라도 과제는 남아 있다.



긴급운영자금 2천억원은 회생 절차를 밟기 위한 최소한의 자금인 만큼, 홈플러스 대형마트가 수익성을 회복하고 새 투자자를 유치할 수 있는 사업 구조를 만드는 것이 과제다.



특히 홈플러스의 공익채권은 9천300억원가량이다. 상당수는 회생절차 개시 이후 발생한 협력업체 납품 대금이다. 2천억원 가운데 상당 부분이 공익채권 변제에 투입될 경우 자금 여력은 개선되기 어려울 것이라는 관측도 제기된다.



결국 밑 빠진 독에 물 붓기에 불과할 것이라는 지적이 나오는 이유다.



홈플러스는 2천억원을 활용해 매장 운영을 재개, 핵심 점포 위주로 흑자 전환에 성공하겠다는 입장이다.



납품업체와 신뢰를 회복해 매대에 물건을 채우면 고객이 오고, 영업을 통해 채권을 갚아나가겠다는 것이다.



◇ 정상화 후 잔존 사업 M&A 추진 계획…시장 인수의지 불투명은 변수



MBK는 홈플러스 운영을 정상화하고 대형마트 등 잔존 사업 부문 M&A를 추진할 계획이다.



다만, 앞선 홈플러스 매각 시도가 시장의 차가운 반응 속에 무산됐던 만큼 이번에도 전망은 불투명하다.



업황 자체가 좋지 않은 대형마트를 조 단위의 자금을 들여 인수할 만한 여력이나 의지가 있는 기업을 찾기 어렵기 때문이다.



법원이 즉시항고를 받아들이지 않을 가능성도 일부 남아있다. 이 경우 홈플러스는 곧바로 파산 절차에 돌입할 것으로 보인다.



투자업계 관계자는 "홈플러스는 2천억원의 DIP 지원을 활용해 핵심 점포 위주로 영업을 조속히 정상화할 전망"이라며 "대형마트 영업을 빠르게 정상화하고 순차적으로 M&A를 추진할 것으로 보인다"고 말했다.

<연합>