결승 하프타임쇼… 기대 반 걱정 반 [2026 북중미 월드컵]

휴식 15분 초과·경기력 저하 우려

2026 북중미 월드컵 결승전에는 이전엔 볼 수 없었던 행사가 열린다. 바로 ‘하프타임 쇼’다. 20일 오전 4시 미국 뉴저지주 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 스페인과 아르헨티나가 격돌하는 이번 대회 결승전 하프타임에는 세계적인 스타들이 출연하는 쇼가 펼쳐진다.



이번 대회 결승에는 BTS 멤버 전체가 전 세계 축구팬들 앞에 나서게 됐다. BTS는 마돈나, 샤키라, 저스틴 비버 등 이름만으로도 쟁쟁한 스타들과 함께 월드컵 결승전을 더욱 빛나게 할 전망이다.



다만 이번 하프타임 쇼를 곱지 않은 시선으로 바라보는 이들도 적지 않다. 하프타임이 너무 길어질 수 있기 때문이다. 쇼 진행 시간은 11분 정도로 보고 있지만 아무래도 무대를 설치와 해체에 시간이 필요해 하프타임이 25분 이상으로 늘어날 수도 있다는 전망이 나온다.



이는 하프타임 휴식시간은 15분을 초과할 수 없다고 명시된 국제축구평의회 규정 위반이다. 이를 두고 이번 대회가 미국을 위해 원칙을 무시하는 대회가 되고 있다는 비난의 목소리가 나오고 있다.



또 하나 경기력 저하에 대한 우려의 목소리도 나온다. 15분 휴식에 익숙한 선수들이 오래 쉰 뒤 몸을 풀 시간도 없이 후반에 임할 가능성이 커졌기 때문이다.