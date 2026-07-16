투헬도 깨지 못한 ‘외인 감독 잔혹사’ [2026 북중미 월드컵]

선제골 뒤 공격수 교체가 자충수

우승 무산 징크스 이번에도 반복

1966 잉글랜드 월드컵 이후 60년 만에 패권 탈환을 노리던 ‘축구 종가’ 잉글랜드가 막판 7분을 버텨내지 못하고 무너져 내렸다. 패착은 토마스 투헬(독일) 감독의 한 골 리드를 믿고 너무 일찍 잠그기에 들어간 판단이었다. 그야말로 ‘To hell’(지옥으로) 가는 그릇된 ‘한 수’였던 셈이다.



잉글랜드는 16일 아르헨티나와 2026 북중미 월드컵 준결승에서 1-2로 역전패를 당하고 말았다.



패배의 가장 큰 책임은 투헬(사진) 감독의 오판이었다. 그는 1-0으로 앞서던 후반 27분, 선제골을 넣은 앤서니 고든(뉴캐슬)을 빼고 센터백 에즈리 콘사(애스턴 빌라)를 투입하며 라인을 내렸다. 투헬의 수비적 운영에 아르헨티나는 공 점유율을 더욱 높이고 공세를 이어갔다.



투헬 감독은 후반 37분, 중원의 핵인 데클런 라이스(아스널)를 빼고 측면 수비수 니코 오라일리(맨체스터 시티)를 넣었다. 수비수 숫자만 늘었을 뿐 그라운드 분위기나 포지션 밸런스가 맞지 않아 아르헨티나의 일방적 우세 분위기는 더욱 심화됐다. 결국 후반 40분 엔조 페르난데스(첼시)에게 중거리슛 동점골, 후반 추가시간 라우타로 마르티네스(인터 밀란)에게 역전 헤더골을 맞으며 투헬의 전술은 처절하게 실패했다.



투헬 감독은 역전 허용 뒤 부랴부랴 마커스 래시포드(맨체스터 유나이티드), 아이반 토니(알 아흘리) 등 공격 자원을 투입했지만 이미 기울어진 승부를 되돌리기엔 늦었다. 영국 현지 매체인 인디펜던트는 “투헬 감독이 겁을 먹었다. 그의 소심함이 잉글랜드가 꿈꿨던 월드컵 우승을 무산시켰다”고 강하게 비판했다.



투헬 감독은 지나친 수비적 전술 운영에 대해 “아르헨티나가 공중볼을 전부 따냈다. 계속 크로스를 올려댔다. 안쪽 공간을 메우고 공중볼 싸움에서 강해지려고 파이브백으로 전환했다”면서 “당연히 추가 득점을 노리고 싶었지만, 공격적 교체가 도움이 될 거라는 느낌이 없었다”고 설명했다.



잉글랜드 역사상 세 번째 외국인 지도자인 투헬 감독의 실패로 월드컵에선 외국인 지도자가 우승하지 못한다는 징크스는 이번에도 이어졌다. 아울러 1930년 시작해 올해로 23회째를 맞은 월드컵의 우승국은 모두 자국 출신 지도자가 이끈 나라로 채워지게 됐다. 결승에 오른 아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독과 스페인의 루이스 데라 푸엔테 감독은 모두 자국 지도자다.