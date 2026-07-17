96년생: 기이한 현상에 집착이 강하면 실기한다. 84년생: 허영심을 버리고 지출을 줄여라. 72년생: 자신을 지탱해주는 길은 노력밖에는 없다. 60년생: 흘러가 버린 과거를 탓해봐야 소용없다. 48년생: 소중한 것을 깨닫지만 방해하는 자가 있다. 36년생: 보이지 않는 것은 믿지 말고 확인해보라.

97년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심하라. 85년생: 책임감 있는 행동을 보여줄 때다. 73년생: 남에게 하는 충고가 자신을 위한 길이다. 61년생: 돈이 없는 경우 불안감이 밀려오게 마련이다. 49년생: 이해득실을 계산할 수 있는 사람이 현명하다. 37년생: 옳다고 여긴 일이 그릇된 결과가 온다.

98년생: 기억에서 사라진 것에는 마음 두지 마라. 86년생: 일 추진은 미루는 것이 현명하다. 74년생: 자신도 모르게 충동적인 행동을 한다. 62년생: 가족 간에 정이 피어나고 몹시 바쁘다. 50년생: 인력관리에 심혈을 기울이면 결과가 좋다. 38년생: 무리한 행동을 행하면 돌이키기 힘들어진다.

99년생: 원칙 준수도 좋으나 편법을 사용하는 것도 나쁘지 않다. 87년생: 기대가 크면 실망도 크다. 75년생: 배우자나 이성에게 직선적인 말은 피해라. 63년생: 대안없이 일을 추진하면 갈수록 꼬이는 법. 51년생: 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤해진다. 39년생: 작지만 분실사고가 일어날 가능성이 다분하다.

00년생: 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다. 88년생: 불만이 있어도 표현하지 마라. 76년생: 다른 사람들과 함께 생각하는 것이 좋겠다. 64년생: 들어갈 돈은 많은데 생기는 돈은 없다. 52년생: 늘어나는 지출을 막지 않으면 크게 후회한다. 40년생: 투명 인간이 된것 같은 공허함이 있다. 28년생: 설명이 장황하면 상대방이 싫증내기 쉽다.

01년생: 개개인의 시각차가 크다면 다시 생각하라. 89년생: 정도를 지키고 마음을 비워라. 77년생: 자신을 이해해주길 바란다면 준비를 해라. 65년생: 활동 반경이 넓어진 만큼 책임 또한 가중된다. 53년생: 스스로를 보잘것없다고 생각하면 왜소해 보인다. 41년생: 작심하고 나서지만 반발에 부딪힌다. 29년생: 참새가 방앗간을 그냥 지나칠리 만무하다.

02년생: 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다. 90년생: 재운이 왕성하니 기쁨이 있겠다. 78년생: 목표가 의미 있다고 판단된다면 적극 추진하라. 66년생: 소극적으로 행동하면 아무 것도 이룰 수 없다. 54년생: 말하기 전에 한번 더 생각하라. 42년생: 심적인 부담이 클 때는 단번에 거절하라. 30년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다.

03년생: 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다. 91년생: 부드러운 자세가 유리하다. 79년생: 상호간에 도움이 될 수 있다면 이상적이다. 67년생: 윗사람의 실수는 표현을 완곡히 하라. 55년생: 독선은 금물이니 많은 의견을 수렴해라. 43년생: 방치한다고 해결될 일이 아니라면 당차게 대응하라. 31년생: 가진 것이 있고 없는 건 유무형에 따라 달라진다.

04년생: 지푸라기를 털다가 옷이 찢어질 수 있다. 92년생: 참고 견뎌내야 좋은 일 있겠다. 80년생: 이성문제로 고민하는 사람은 조언을 구하라. 68년생: 희노애락을 부부간에 함께 하는 것은 당연하다. 56년생: 무책임한 행동은 화를 자초하니 감수해라. 44년생: 자신이 좋아하는 것을 손에 넣어두자. 32년생: 이로운 것은 가까이하면 행운이 찾아온다.

05년생: 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다. 93년생: 변동수가 생기니 잘 대처하라. 81년생: 입에 쓴 약이 보약이니 인내심을 보여라. 69년생: 마음에 들어도 내 것이 아니면 탐내지 마라. 57년생: 내가 취하기에는 벅차고 남 주기엔 아깝다. 45년생: 어지러운 모습을 목격해도 몬 본 척하라. 33년생: 발자취를 따라가면 생각하지 못한 것을 발견한다.

06년생: 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라. 94년생: 주위의 말에 현혹되지 마라. 82년생: 아무리 작은 것도 꾸준히 해나가라. 70년생: 욕심부리지 말고 안정적인 업종을 선택하라. 58년생: 손에 쥐고 있는 것의 가치를 잘 생각하라. 46년생: 피곤하더라도 사소한 것을 챙기면 복이 따른다. 34년생: 거칠게 몰아붙일 일도 기다려서 추진하라.

95년생: 일에 뜻밖의 지장이 생긴다. 83년생: 푼돈 때문에 눈을 붉혀봤자 득이 없다. 71년생: 타인의 간섭이 자신의 발전에 장애가 될 수 있다. 59년생: 싫다고 거절하지 말고 좋다고 덥석 잡지 마라. 47년생: 가족 간의 의견이 엇갈리면 얼굴을 붉힐 수 있다. 35년생: 자유직업인은 신용을 중히하자.

백운철학원