5명에 새 생명 주고 떠난 16세 몽골 소년

韓생활 이태오군 뇌사 장기기증

심장·폐·신장 등 나누고 하늘로

몽골에서 부모님을 따라 건너와 한국을 고향처럼 여긴 16세 소년이 뇌사 장기 기증으로 5명의 목숨을 살리고 하늘의 별이 됐다.

한국장기조직기증원은 몽골 국적의 이태오(오트곤 산지먀타브)군이 지난달 11일 고려대학교구로병원에서 뇌사 장기기증으로 5명에게 심장과 폐, 간, 신장을 나눴다고 16일 밝혔다.

태오군은 지난달 3일 교통사고를 당하고 병원에서 수술과 치료를 받았지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다. 가족은 평소 남을 돕고 베풀기 좋아한 태오군을 생각해 장기기증을 결심했다.

태오군은 2010년 1월 몽골 울란바토르에서 태어났다. 6살 때 부모님을 따라 한국에 온 뒤 유치원과 초·중학교를 다녔고 올해 고등학교에 입학했다. 한국에서 보낸 시간이 길었던 그는 한국문화에 더 익숙했다. 축구 경기를 볼 때면 애국가도 자연스레 따라 불렀다.

태오군 장례식장에는 친구 100여명과 선생님들이 찾아 고인을 추모했다. 어머니 이순이씨는 “태오에게 사랑을 주기만 한 것이 아니라 태오를 통해 정말 많은 사랑을 받아 행복했다”며 “몽골에 ‘하늘로 떠난 영혼이 가족의 품으로 돌아와 다시 태어난다’는 말이 있듯이, 나중에 꼭 우리 가족에게 와 주면 좋겠다”고 작별인사를 건넸다.