트럼프 때문?… 中 호감도, 美 제쳤다

中46%·美36%… 첫 추월

신뢰도도 시진핑>트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 재집권하면서 세계인들의 중국에 대한 호감도가 처음으로 미국을 앞질렀다는 조사가 나왔다. 미국 조사 전문업체 퓨리서치센터가 15일(현지시간) 공개한 올해 주요국 설문조사 결과에 따르면 중국에 호감을 갖느냐는 물음에 긍정 답변한 주요 20개국 응답자의 중간값은 46%였지만 미국은 36%에 그쳐 10%포인트 뒤처졌다. 미국은 2023년부터 2026년까지 호감도가 58%, 54%, 48%, 36%로 떨어졌지만 중국은 같은 시기 32%, 33%, 38%, 46%로 올라갔다.

트럼프 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등 지도자에 대한 신뢰도 역시 국가 호감도와 비슷했다. 시 주석이 국제 문제에서 옳은 일을 하느냐는 물음에 긍정한 주요 20개국 응답자의 올해 중간값은 31%였지만 트럼프 대통령은 21%에 그쳤다.

지난 5월 15일 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 베이징 중난하이 정원 방문을 마치고 떠나면서 시진핑 중국 국가주석과 대화를 나누고 있다. AP연합뉴스

비교에 활용된 조사 대상 20개국은 한국, 일본, 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주, 스페인, 그리스, 이탈리아, 스웨덴, 아르헨티나, 남아프리카공화국, 멕시코, 브라질, 이스라엘, 네덜란드, 나이지리아, 케냐, 인도네시아다. 올해 조사는 지난 2월부터 5월까지 주요 36개국 성인 4만2151명을 상대로 실시됐고 표본오차는 ±3.9%포인트다.

올해 전체 조사대상 36개국에서 미국보다 중국에 호감을 지닌 이들의 비율이 높은 국가는 27개국으로 나타났다. 한국에서는 미국과 중국에 호감을 느끼는 비율이 각각 45%, 28%로 미국에 더 호감이 있었다. 일본은 50%와 11%로 중국에 호감을 느끼는 비율이 한국보다 낮았다.