당정 “자운대에 통합사관학교 창설”

저학년 공통·고학년 군별 교육

공청회 거쳐 10월 세부안 발표

정부가 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 창설한다. 생도들은 저학년에는 공통교육, 고학년에는 군별 전문교육을 받는다.

정부가 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 창설하기로 결정한 16일 서울 노원구 육군사관학교 입구에서 군 장병들이 경계근무를 서고 있다. 최상수 기자

정부와 여당은 16일 국회에서 당정협의회를 열고 국군사관학교 창설 기본계획을 발표했다. 안규백 국방부 장관은 브리핑에서 “국군사관학교는 대전 자운대에 유치할 것”이라며 “과학기술 심장부에 최첨단 스마트 캠퍼스를 신축하겠다”고 밝혔다. 자운대에는 군 교육·훈련시설이 밀집해 있고, 인근 대덕연구개발특구에는 한국과학기술원(KAIST) 등 과학기술 연구·교육기관이 있다.



국군사관학교는 육·해·공군학부를 두고, 1·2학년 공통교육과 3·4학년 군별 특성화 교육을 결합하는 방식으로 운영될 예정이다. 당초 유력하게 검토됐던 2년 통합교육 후 각군 학교로 이동하는 방식과 달리 4년 내내 자운대 단일 캠퍼스에서 교육한다는 구상을 마련했다.



그러나 국군사관학교의 개교 시점과 초대 생도 입학 연도는 확정하지 않았다. 국방부는 공청회와 의견 수렴을 거쳐 10월 모집 방식과 교육과정, 단계적 이전 방안 등을 담은 세부계획을 발표할 예정이다.