모기 물린 줄 알았는데 다리 퉁퉁…여름철 ‘연조직염’ 주의보

여름철 벌레 물림·무좀·작은 상처가 세균 통로

당뇨병·고령층, 패혈증 등 ‘중증 합병증’ 위험

여름철에는 모기나 벌레에 물려 피부에 작은 상처가 생기기 쉽고, 땀을 많이 흘리거나 장마 등으로 습한 환경으로 인해 세균이 번식하기 좋은 환경이 만들어 지면서 연조직염으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 생성형 AI로 만든 이미지

여름철에는 벌레 물림이나 무좀, 작은 상처를 통해 세균이 침투하면서 피부와 피하조직에 염증이 생기는 ‘연조직염’ 발생 위험이 커진다.

초기에는 발열과 오한, 몸살 등 감기와 비슷한 증상으로 시작해 단순 피부염으로 오인하기 쉽지만, 치료 시기를 놓치면 패혈증 등 중증 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

16일 의료계에 따르면 연조직염은 황색포도알균과 A군 사슬알균 등이 피부 안으로 침투해 발생하는 급성 세균성 감염질환이다.

야외활동이 많은 여름철에는 모기나 벌레에 물려 피부에 작은 상처가 생기기 쉽다. 여기에 땀과 장마로 습한 환경까지 더해지면 작은 상처에도 세균이 번식하기 쉬운 환경이 만들어지면서 연조직염으로 이어질 수 있다.

이 질환은 세균이 침범한 부위에 홍반, 열감, 부종, 통증 등의 증상이 나타나는 것이 특징이다. 대부분 황색포도알균과 A군 사슬알균에 의해 발생하며, 드물게 다른 세균 감염에 의해 생기기도 한다.

무좀 및 발가락 사이의 짓무름에 의한 경우가 주요 감염 경로다.

연조직염은 주로 다리에 발생하며 피부가 붉어지고 열감과 부종, 통증이 나타난다. 이후 증상이 주변으로 빠르게 번지는 것이 특징이다.

초기에는 발열, 오한, 두통, 근육통 등 감기와 비슷한 전신 증상이 나타날 수 있다. 이후 감염 부위의 피부가 붉어지고 열감과 부종, 통증이 생기며 주변 피부로 점차 퍼지는 것이 특징이다.

증상이 심해지면 물집이나 고름이 생기기도 하며 부종이 심해질 수 있고, 일부에서는 피부를 손가락으로 눌렀을 때 한동안 자국이 남는 오목부종이 나타나기도 한다.

연조직염은 대부분 증상과 피부 병변의 모양 등을 통해 진단하며 대부분 항생제 치료로 호전되지만 피부 아래 고름이 생긴 경우에는 절개 및 배농 치료가 필요할 수 있다. 고열이나 오한 등 전신 증상이 심하거나 감염 범위가 빠르게 넓어지는 경우, 경구 항생제 치료에도 호전되지 않는 경우에는 입원 치료가 필요할 수 있다.

이 질환을 예방하기 위해서는 피부에 생긴 작은 상처도 가볍게 여기지 않는 것이 중요하다. 벌레에 물린 부위를 심하게 긁는 것을 삼가며, 찰과상 등 상처가 생겼다면 방치하지 말고 흐르는 물로 깨끗이 씻은 뒤 소독해 감염을 예방해야 한다.

여름철에는 샌들이나 슬리퍼를 착용하는 시간이 늘면서 발에 상처가 생기기 쉬운 만큼 외출 후에는 발에 상처가 없는지 확인하고, 상처가 생겼다면 즉시 씻고 소독하는 것이 좋다. 또 무좀이나 발가락 사이 갈라진 피부는 세균이 침투하는 통로가 될 수 있어 적절한 치료를 받도록 한다.

면도나 제모를 할 때에는 면도기 등 도구를 청결하게 관리하고, 피부에 상처가 생기지 않도록 주의해야 한다. 유성호 과장은 "땀에 젖은 옷이나 신발, 양말은 장시간 착용하지 말고 자주 교체해 피부를 청결하고 건조하게 유지하는 것이 좋다"며 "샤워 후에는 발가락 사이까지 충분히 말려 습한 환경이 지속되지 않도록 관리해야 한다"고 말했다.

특히 ▲당뇨병 ▲무좀 ▲림프부종 ▲말초혈관질환 ▲면역력 저하 ▲65세 이상 고령 등은 작은 상처에도 연조직염 발생 위험이 상대적으로 높은 만큼 평소 피부 상태를 세심하게 살피고 이상 증상이 나타나면 조기에 진료받는 것이 중요하다.

정형외과 전문의 유성호 대동병원 족부센터 과장은 “연조직염은 초기에 벌레 물림이나 단순 피부염으로 오인하기 쉽지만 방치하면 감염이 빠르게 퍼질 수 있다”며 “특히 고령자나 당뇨병 환자, 면역저하자는 패혈증 등 중증 합병증으로 이어질 수 있는 만큼 증상이 나타나면 조기에 진료받는 것이 중요하다”고 강조했다.