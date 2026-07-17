김정은 “북중 관계 발전은 확고부동한 방침”

김정은 북한 국무위원장이 북중 우호·협조 및 호상원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년을 맞아 방북한 왕후닝 중국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 주석을 접견하고 북중 관계 강화 의지를 재확인했다.
북한 노동신문은 17일 “김정은동지께서 7월16일 조중(북중) 우호, 협조 및 호상원조에 관한 조약체결 65돐(주년)에 즈음하여 우리 나라를 공식친선방문하고있는 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 중국인민정치협상회의 전국위원회 주석인 왕호녕(왕후닝)동지를 단장으로 하는 중화인민공화국 당 및 정부대표단을 접견하시였다”고 보도했다.
김 위원장은 시진핑 중국 국가주석이 왕후닝을 단장으로 한 고위급 대표단을 파견한 데 대해 “조중 관계를 중시하고 평양수뇌상봉에서 합의된 문제들을 드팀없이 실행해나가려는 확고한 의지의 발현”이라고 평가했다.
이어 조중 우호·협조 및 호상원조조약에 대해 “두 나라 관계의 전략적 성격을 정의하고 전략적 방향을 제시해주는 국가간 조약”이라며 “조약의 정신에 입각해 사회주의를 핵으로 하는 전통적인 친선협조관계를 시대적 요구와 두 나라 인민의 지향에 맞게 여러 분야에 걸쳐 보다 활력 있게 발전시키는 것은 조선노동당과 공화국 정부의 확고부동한 방침”이라고 밝혔다.
왕 주석은 이에 대해 “두 나라 최고영도자들이 이룩한 공동인식과 합의를 전면적으로 이행해 정치적 상호신뢰와 양자 연대를 증진하고 협력과 협조를 확대해 나가겠다”고 화답했다. 김 위원장은 또 “조선노동당과 공화국 정부는 앞으로도 시진핑 총서기가 영도하는 새 시대 중국 특색 사회주의 위업을 변함없이 지지 성원할 것”이라고 강조했다.
대표단은 이날 금수산태양궁전을 찾아 김일성·김정일 입상에 헌화했으며, 왕 주석은 방명록에 “중조친선은 대를 이어 전해질 것”이라고 남겼다. 북중은 이날 양각도국제호텔에서 조약 체결 65주년 기념연회도 개최했다. 박태성 내각총리는 연설에서 “조중 친선은 두 당, 두 나라 최고수뇌들의 직접적인 영도 아래 새로운 발전 단계에 들어섰다”며 북중 관계를 평가했다.