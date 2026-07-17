與 최고위, 송영길·김용 전당대회 출마 허용하기로

더불어민주당 최고위원회의가 8·17 전당대회 후보 자격 논란이 불거진 송영길 의원과 김용 전 민주연구원 부원장의 출마를 허용하기로 했다.

민주당 강준현 수석대변인은 17일 국회에서 최고위원회의를 연 후 기자들과 만나 표결을 통해 두 사람의 피선거권 자격에 예외를 인정하기로 결정했다고 전했다.

더불어민주당 8·17 전당대회에서 당대표에 출마하려다 '피선거권 자격 논란'에 휩싸인 송영길 전 대표와 최고위원 출마자 김용 전 민주연구원 부원장이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴스1

앞서 민주당 지도부는 전날 밤 송 의원과 김 전 부원장의 후보 자격에 결격 사유가 있다는 지적에 긴급 최고위원 간담회를 열어 출마 자격 문제를 논의했지만 결론을 내리지 못했다.

민주당 당규는 당직 선거에서 권리당원인 경우에 출마할 수 있도록 하고 있다. 이때 권리당원은 6개월 이전까지 입당한 권리당원 중 권리행사 시행일 1년 이내에 6회 이상 당비를 납부한 사람을 말한다. 송 의원은 ‘돈 봉투 살포 의혹’으로 2023년 탈당했다가 법원 무죄 최종 판결 후인 지난 2월 27일 복당했다. 이날 기준 6개월이 넘지 않는다. 김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의와 관련해 2심에서 징역형을 선고받고 복역하는 과정에서 계좌 동결등을 사유로 당비 납입 요건을 충족하지 못했던 것으로 알려졌다.

당규는 상당한 사유가 있다고 인정될 경우 최고위원회의 의결을 거쳐 당무위원회에서 피선거권 예외를 인정할 수 있도록 하고 있다.

전날 밤 최고위는 두 사람에게 예외적 피선거권을 부여하도록 하는 안건을 당무위원회로 올릴지를 놓고 논의했지만 결론을 내지 못했다. 친청(친정청래)계 측 최고위원들의 반발이 이어지면서다. 문정복 최고위원은 간담회 후 기자들과 만나 “예외해 줄 수 없다”며 “등록 전이었다면 ‘상황이 그러니까 (예외인정을) 할 수도 있다. 하지만 이미 시점을 넘었고 공고도 나가서 등록규정에 맞지 않으면 안 되는 것”이라고 지적했다. 송 의원은 정청래 전 대표를 연일 공격하며 강경한 ‘반청’노선을 걷고 있고 김 전 부원장은 대표적인 이 대통령의 최측근 인사로 친명계 최고위원 후보로 꼽힌다.

이날 오전 최고위가 추가 논의를 거쳐 두 사람의 출마를 사실상 승인하면서 두 사람의 출마를 둘러싼 당내 갈등은 일단락 된 것으로 풀이된다.