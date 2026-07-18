전남광주, 여순사건 진상규명 사실조사 ‘속도전’

법정 시한 앞두고 6개 시군에 인력 집중 지원… 8월말 조사 마무리 목표

전체 신고 2610건 중 63% 집중된 여수·순천 등 타깃

전남광주통합특별시가 ‘여수·순천 10·19사건’의 법정 사실조사 마감 시한을 앞두고, 신고가 집중된 주요 시군에 전담 인력을 집중 지원하는 등 막판 진상규명 조사에 총력을 쏟고 있다.

18일 전남광주통합특별시 여순사건지원단에 따르면 지원단은 최근 ‘진상규명신고 점검회의’를 열고 전체 신고 건수의 63%를 차지하는 주요 6개 시군의 사실조사를 오는 8월 말까지 최종 마무리하기 위한 전방위적 인력 지원 대책을 가동했다.

여순사건 진상규명 점검회의. 전남광주특별시 제공

이번 조사는 오는 2027년 4월 완료 예정인 국가 차원의 ‘여순사건진상조사보고서’의 명밀한 뼈대가 되는 기초자료다. 특히 법정 조사 기한이 오는 10월 4일로 한정되어 있어, 기한 내 조사를 완수하는 것이 핵심 관건이다.

현재 여순사건지원단과 각 지자체는 지난 1월부터 전담 공무원과 조사관 등으로 구성된 사실조사단을 투입해 제적등본 확인, 유족 추적, 마을 탐문 및 참고인 면담을 진행해 왔다. 주요 6개 시군을 제외한 13개 시군과 광주지역 5개구 등 총 268건은 이미 조사를 완료해 실무위원회 심의를 마쳤거나 8월 초순까지 심의를 끝마칠 계획이다.

반면 신고가 대거 몰린 여수·순천·광양·고흥·보성·구례 등 6개 시군은 추진 상황이 80% 수준에 머물러 있다. 특히 서울·경기·충청 등 타 시도에 거주하는 참고인 등 원거리 조사에 필요한 인력과 시간 부족이 막판 걸림돌로 작용했다.

이에 따라 지원단은 약 한 달간 자체 조사관과 조사원 인력을 이들 6개 시군 현장에 다이렉트로 지원하기로 했다. 이를 통해 오는 8월 14일까지 현장 조사를 완전히 마치고, 8월 말 실무위 소위원회 심의와 9월 전체회의 의결을 거쳐 여순사건중앙위원회에 최종 사실조사 결과를 제출할 방침이다.

배성진 전남광주통합특별시 여순사건지원단장은 “이번 사실조사는 여순사건의 역사적 진실을 바로잡는 가장 중요한 첫 단추”라며 “법정 기한보다 앞선 8월 말까지 시군과 연계해 조사를 전격 마감함으로써 역사 속에 억울하게 묻히는 피해자가 단 한 분도 발생하지 않도록 마지막까지 총력을 다하겠다”고 말했다.