최태원 “SK하이닉스 가만히 갖고 있으면 돼…주가 우상향”

최태원 대한상공회의소 회장은 17일 SK하이닉스주가에 대해 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다”고 말했다.

최 회장은 이날 제주에서 열리고 있는 대한상의 하계포럼 중 인공지능(AI) 관련 대담에서 이같이 밝히고, “다음 달 주가가 어떻게 될지는 저도 모르지만, 샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 조언했다.

최태원 대한상의 회장이 15일 제주 신라호텔에서 열린 ‘제49회 대한상의 제주포럼’에서 개회사를 하고 있다. 대한상의 제공

또한 “AI가 아직은 4살짜리 어린 아이지만 성인이 되려면 메모리가 쓰일 수밖에 없다”며 “그 수요가 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다”고 강조했다.

이어 “주가가 갑자기 10배씩 오른 것도 이런 현상 때문”이라며 “전망이 좋아지면 올라갔다가 조금 아닌 거 같으면 확 떨어지기도 한다. 너무 빨리 올라서 현실을 적응시킬 때도 있다”고 설명했다.

대한민국 AI 산업 전략으로는 미국과 중국의 패권 경쟁을 우회한 틈새 시장 공략을 제안했다.

최 회장은 “미래 AI는 단순한 산업이 아니라 국가 안보 문제”라며 “미국은 퀄리티 형태로 접근하는 반면 중국은 가격 우위를 갖겠다는 전략”이라고 분석했다.

그러면서 “한국은 토큰 코스트를 낮추기도 힘들고 퀄리티로 미국을 이기기도 어렵다”며 “우리는 인프라를 깔아서 그 위에 우리가 필요한 애플리케이션을 만들고 틈새시장을 만들어야 한다”고 짚었다.

아울러 “미국과 중국 사이에서 중립적 국가들이 선택을 하기 어려운데, 한국이 대형 언어모델(LLM)이든 애플리케이션이든 수출해서 팔 수 있는 상황을 만들어야 한다”며 “메모리만 계속 팔 게 아니라 컴퓨팅 용량을 만들어서 팔아야 한다”고 밝혔다. 나아가 “미래에는 상품이 아니라 지능을 수출하는 형태로 전략을 바꿔야 한다”며 “미국과 중국보다 더 안전하거나 나름의 장점이 있는 걸 만들어 팔아야 한다. 이런 게 한국의 성장 전략이 될 것”이라고 덧붙였다.

AI 시대에 필요한 경쟁력으로는 ▲생각 근육 ▲적응 근육 ▲공감 근육 ▲바디 스킬 등 4가지 근육을 제시했다.

AI 발전의 목표는 비용 절감이 아니라는 점도 지적했다.

최 회장은 “AI 에이전트를 계속 학습시켜서 생산성을 높인다고 직원들이 일자리를 잃는 게 아니다” 며 “비용을 줄일 게 생각을 먼저 할 게 아니라 남는 사람을 무슨 다른 일을 시킬지 찾아야 한다”고 말했다.

또한 “안하던 일, 생각 못한 일을 계속 찾아서 만들게 해야 한다. 그래야 회사가 성장하는 방향으로 간다”며 “직원들도 특정 직무에 국한되지 않는 올라운드 플레이어가 될 수 있고, 한 회사에서만 일하지 않는 ‘N잡러’ 같은 프리랜서 개념으로 일할 수 있다”고 내다봤다.