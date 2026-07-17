18년 만에 공휴일 된 제헌절 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 정당 대표들이 제헌헌법 도장날인 퍼포먼스를 하고 있다.

17일 서울 여의도 국회의사당 로텐더홀에서 제78주년 제헌절 경축식이 열렸다. 올해 경축식은 '국민주권, 헌법으로 열다'​를 주제로 대한민국 헌법의 의미를 되새기고 국민 기본권 보장과 헌정 질서의 가치를 재확인하는 자리로 마련됐다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식이 열린 가운데 국회 외벽에 대형 현수막이 걸려 있다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 국기가 입장하고 있다.

행사에는 조정식 국회의장을 비롯해 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 한성숙 국무총리 등 4부 요인과 김호철 감사원장, 여야 정당 지도부, 국회의원, 전직 국회의장, 주한 외교사절단, 제헌국회의원 유족회 관계자 등 500여 명이 참석했다. 당초 불참을 검토했던 국민의힘은 정점식 원내대표가 참석하며 제헌절의 의미를 함께했다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 조정식 국회의장이 경축사를 하고 있다.

조정식 국회의장은 경축사에서 급변하는 시대 속에서 헌법이 국민의 삶을 더욱 충실히 담아내야 한다며, 모든 국민의 존엄과 기본권을 보장하는 '모두의 헌법'으로 새로운 시대를 열어가야 한다고 강조했다. 특히 개헌 논의가 단순한 권력구조 개편을 넘어 국민의 삶과 권리를 보호하기 위한 방향으로 이어져야 한다고 밝혔다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 조정식 국회의장을 비롯한 참석자들이 국기에 대한 경례를 하고 있다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표, 정점식 국민의힘 원내대표를 비롯한 정당 대표들이 제헌헌법 도장날인 퍼포먼스를 하고 있다.

이번 경축식은 헌법의 가치를 국민의 삶과 연결하는 데 초점을 맞췄다. 국회는 현행 제도와 헌법의 사각지대에서 충분한 보호를 받지 못했던 국민들을 초청해 기본권 보장의 의미를 되새겼으며, 인공지능(AI)을 활용한 제헌헌법 낭독과 기념 공연 등을 통해 헌법 정신을 현대적으로 재조명했다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 가수 차지연과 국민합창단이 제헌절 노래를 부르고 있다.

행사에서는 우원식 전 국회의장에게 국민훈장 무궁화장이 수여됐으며, 조남조 전 의원과 김정숙 전 의원, 김태랑 전 의원에게는 대한민국 의정 발전과 민주주의 정착에 기여한 공로를 기리는 감사패가 전달됐다.

17일 서울 여의도 국회에서 열린 제78주년 제헌절 경축식에서 조정식 국회의장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

1948년 7월 17일 대한민국 헌법 공포를 기념하는 제헌절은 올해 법정 공휴일로 다시 지정된 이후 처음 맞는 기념일이라는 점에서도 의미를 더했다. 참석자들은 헌법이 대한민국 민주주의의 근간이자 국민주권의 출발점이라는 점을 되새기며, 변화하는 시대에 맞는 헌법 가치와 민주주의 발전을 위해 함께 노력할 것을 다짐했다.