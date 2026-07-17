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‘일시 귀국’ 강경화 대사, NSC 참석…대미투자 등 한미 통상·안보 논의

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김태욱 기자 taewook@segye.com
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일시 귀국한 강경화 주미대사가 지난 16일 청와대 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회에 배석했다. NSC 상임위에서는 대미 투자와 쿠팡 문제, 한·미 안보협의 등 양국 간 주요 현안이 폭넓게 논의된 것으로 알려졌다. 이날 회의에는 강 대사를 비롯해 재정경제부와 산업통상부, 공정거래위원회 관계자 등이 참석했다.

일시 귀국한 강경화 주미대사가 지난 15일 조현 외교부 장관과의 면담을 위해 서울 종로구 외교부 청사로 들어가고 있다. 연합뉴스
일시 귀국한 강경화 주미대사가 지난 15일 조현 외교부 장관과의 면담을 위해 서울 종로구 외교부 청사로 들어가고 있다. 연합뉴스

강 대사는 조현 외교부 장관의 지시에 따라 지난 15일 귀국했다. 귀국 당일에는 외교부 청사에서 조 장관에게 비공개로 현안을 보고한 데 이어 박윤주 제1차관과 김진아 제2차관, 북미국, 양자경제외교국, 국제기구·원자력국 등 한·미 관계를 담당하는 부서들과 잇달아 회의를 가진 것으로 알려졌다.

 

강 대사는 같은 날 외교부 청사에서 기자들과 만나 쿠팡 문제와 관련해 “제가 생각했던 것보다는 훨씬 오래 가는 이슈”라며 “그 이슈는 그 이슈대로 관리하면서 조인트 팩트시트(한·미 정상회담 공동설명자료)에 양 정상께서 합의한 사안들에 대해 진전을 만들려고 다양한 레벨에서 협의를 계속하고 있다”고 밝혔다.

 

강 대사에 대한 귀국 지시는 지난주 전달된 것으로 알려졌다. 미국 하원 법사위원회가 이달 초 쿠팡 규제 문제를 제기한 보고서를 공개한 이후 귀국이 결정된 만큼, 정부가 관련 현안의 해결이 당초 예상보다 길어지고 있다고 판단한 것 아니냐는 해석도 나온다.

 

앞서 강 대사는 귀국 배경에 대해 “한·미 간에는 워낙 관계가 촘촘해 이슈도 많다”며 “워싱턴에 있는 사람과 본부에 있는 분들의 현장감이 다른 만큼, 본부의 생각은 제가 듣고 현장감은 제가 전해드리기 위해 들어왔다”고 설명했다. 강 대사는 오는 19일까지 국내에 머물며 한·미 관계 현안과 관련해 유관 부처들과 협의를 이어갈 예정이다.

김태욱 기자

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