18일 새벽부터 수도권 등 중부지방에 ‘시간당 50∼80㎜’ 호우 [날씨]

정체전선에 중규모 저기압

주말 수도권·강원에 최대 300㎜ 이상

‘취약 시간대’ 심야 중심 곳곳 집중호우

내주도 내내 장맛비

정체전선에 중규모 저기압까지 발달하면서 주말 수도권과 강원 중·남부에 최대 300㎜ 이상 비가 내리겠다.

17일 기상청에 따르면 남쪽에서 북상해 들어오는 고온다습한 공기와 북쪽에서 내려오는 건조공기가 충돌하며 발달한 정체전선이 우리나라로 유입돼 이날 오전 충청을 중심으로 비가 내리고 있다. 현재 정체전선에 발달한 비구름대의 남북 폭이 좁아 구름대가 걸치는 지역에만 비가 내리는 모습이 나타나고 있다.

수도권 곳곳에 호우주의보가 내려진 지난 14일 오후 서울 종로구 광화문 네거리에서 시민들이 강한 빗줄기 속 퇴근길 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

오전 11시 기준 이날 중 더 내릴 비의 양은 충청 20∼60㎜ 영남 5∼60㎜, 호남 5∼50㎜, 제주 5∼30㎜ 정도일 것으로 예상된다. 상황은 토요일인 18일 새벽 변화하겠다.

우리나라 대기 상층으로 북서쪽에서 기압골이 다가오며, 정체전선에 중규모 저기압이 발달하겠다. 이 저기압은 고온다습한 공기를 북쪽으로 더 끌어올리는 데 더해 기압경도력을 키워 대기 하층으로 수증기를 다량 품은 빠른 바람이 불게 하겠다.

이런 변화는 대기를 불안정하게 하면서 ‘극한호우’를 부르겠다.

경기남부와 충남북부에 18일 늦은 새벽에서 오전까지, 경기남부를 제외한 수도권에 18일 늦은 새벽에서 아침까지, 강원중남부내륙·산지와 충북중·북부에 18일 아침에서 오전까지 시간당 50∼80㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다. 이외에도 18일부터 19일 오전까지 전국 곳곳에 집중호우가 예상된다.

18일 새벽부터 발달한 정체전선상 중규모 저기압이 이날 밤에서 19일 새벽 사이재차 발달할 것으로 예상된다. 이에 따라 18일에서 19일로 넘어가는 밤 등 호우에 즉각 대응이 어려운 취약 시간대에 비가 특히 거세게 내릴 것으로 보이므로 사전에 철저히 대비해야 한다. 정체전선과 중규모 저기압은 19일 오후 분리될 것으로 전망된다. 그러면서 정체전선이 남하하고 강수 강도도 비교적 약해지겠다.

18∼19일 예상 강수량은 수도권·강원 100∼200㎜(수도권과 강원중부남부내륙·산지 많은 곳 300㎜ 이상), 충청 80∼150㎜(세종·충남북부·충북중부·충북북부 많은 곳 250㎜ 이상), 경북중부·경북북부 50∼100㎜(경북북부 많은 곳 150㎜ 이상), 서해5도·전북·대구·경북남부·울릉도·독도 30∼80㎜(전북북서부 많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남·부산·울산·경남 20∼60㎜, 제주 5∼30㎜이다.

19일로 장맛비가 그치는 것은 아니어서 다음 주 월요일인 20일에도 제주를 제외한 전국에 비가 내리는 곳이 있겠다. 정체전선상 발달한 띠 모양 비구름대의 남북 폭이 이전보다는 덜 압축된 상태이긴 하겠으나 고온다습한 공기가 지속해서 유입되는 만큼 일부 지역엔 비가 강하게 쏟아질 때도 있겠다.