李대통령 “‘빛의 혁명’ 위대한 역사 반드시 기억… ‘12월 3일’ 국민주권의 날로 지정”

이재명 대통령은 제헌절인 17일 “매년 12월3일을 ‘국민주권의 날’로 지정해 그날의 의미와 정신이 다음 세대까지 온전히 계승될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 ‘민주주의를 지켜주신 위대한 대한국민 여러분께’라는 제목의 메시지에서 “제헌절을 맞아 헌법이 선언한 국민주권과 자유, 민주주의의 가치를 오늘날 우리의 삶 속에서 어떻게 지켜나갈 것인지 다시금 생각해보게 된다”며 이같이 적었다.

이재명 대통령이 지난 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “2024년 12월3일, 한밤중 선포된 비상계엄은 민주주의에 대한 위협이 결코 과거의 일이 아니라 오늘의 대한민국에서도 언제든 되풀이될 수 있는 현실임을 우리 모두에게 일깨워줬다”며 “그러나 위대한 대한국민은 ‘빛의 혁명’을 통해 우리 헌법에 새겨진 국민주권 정신이 우리 삶 속에서 살아 숨 쉬고 있음을 온 세상에 증명했다”고 짚었다. 이어 “국민주권정부는 이 위대한 역사를 반드시 기억하고 이어가겠다”고 다짐했다.

이 대통령은 제헌절과 관련해선 “1948년 오늘, 대한민국은 제헌헌법을 공포하며 나라의 주인이 국민임을 선언했다”며 “‘대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다’ 이 국민주권의 원칙은 지난 78년 동안 민주공화국 대한민국을 지탱해 온 나침반이었다”고 강조했다.

이 대통령은 대한민국 현대사를 두고선 “헌법의 가치와 민주주의를 훼손하고 권력을 사유화하려는 세력에 맞서 국민 스스로 주권을 지켜온 치열한 역사”라고 했다. 그러면서 “우리는 오랜 역사를 통해 민주주의는 한 번 쟁취했다고 해서 영원히 보장되는 것이 아니라, 시민의 참여와 용기, 그리고 연대로 끊임없이 지켜내야 하는 것임을 확인해왔다”고 역설했다.

아울러 이 대통령은 최근 본격 출범한 ‘빛의 위원회’를 언급하며 “빛의 혁명의 기록을 체계적으로 수집·보존해 K민주주의가 세계 민주주의의 모범으로 널리 확산될 수 있도록 할 것”이라고 약속했다. 빛의 위원회는 12·3 비상계엄에 저항한 시민들의 정신을 기념, 계승하는 사업을 추진하는 대통령 직속 기구다. 이 대통령은 페이스북에 이날 청와대에서 열리는 ‘빛의 위원회’ 출범 기념 시민 초청 행사 참석자에게 전달되는 감사장 사진도 첨부했다.

이 대통령은 “한겨울의 매서운 추위를 뚫고 대한민국의 민주주의를 지켜주신 모든 분께 직접 전해드리고 싶지만, 사진으로나마 마음을 전한다”고 했다. 이어 “한겨울 아스팔트 위에서 은박담요 한 장을 서로 나누며 밤을 지새운 시민들, 혹시 모를 추가 계엄에 대비해 국회 앞을 지킨 청년들, 농민들과 함께하기 위해 남태령으로 달려가 연대의 손길을 내밀어 주신 수많은 국민 여러분을 결코 잊지 않겠다”며 “진심으로 감사하다”고 적었다.