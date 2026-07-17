트럼프 대국민 연설 대신 ‘동물 쇼’…美 지상파, 생중계 사실상 ‘보이콧’

미국 주요 방송사들이 도널드 트럼프 대통령의 대국민 연설 대신 동물 프로그램 등 기존 편성을 유지하면서 트럼프 행정부와 각을 세우고 있다.

16일(현지시간) AP, 로이터통신 등에 따르면 미국 지상파 3사 가운데 ABC와 NBC, 뉴스전문 채널인 CNN은 미 동부시간으로 이날 오후 9시에 진행된 트럼프 대통령의 연설을 TV로 생중계하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관 이스트룸에서 '부정선거론'에 관한 대국민 연설을 하는 동안 백악관 프레스룸에 일부 방송사들의 화면이 생중계를 하지 않고 있다. 로이터연합

ABC와 NBC는 각각 퀴즈쇼와 동물 프로그램 등 기존 편성을 유지했고, 연설 장면을 중간에 부분적으로 내보냈다. CNN은 앵커 케이틀런 콜린스가 진행하는 정규 프로그램을 방영했다. 대신 ABC 등 방송사는 자체 스트리밍 플랫폼이나 모바일 웹사이트 등을 통해 연설을 생중계했다.

지상파 3사 가운데 한 곳인 CBS는 연설 시작 후 몇 분이 지나 생중계를 시작했다.

중요한 정책이나 대국민 메시지가 담긴 대통령의 프라임타임(황금시간대) 연설은 주요 방송사들이 동시 생중계하는 것이 관례다. 이를 반영한 폭스 등 친트럼프 방송사는 이날 연설을 생중계했다.

앞서 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “방송사들이 생중계해야 하고 미국 국민도 시청해야 한다”고 말했지만, 방송사들은 사실상 거부했다.

트럼프 대통령은 보복을 시사하는 등 가만히 있지 않겠다는 반응이다. 그는 연설 도중 생중계하지 않는 방송사들을 겨냥해 “수십억 달러 가치의 공공 전파를 공짜로 사용하면서도 정직하게 보도하지 않는다”며 “방송 면허를 박탈해야 한다”고 비난했다.

다만 미국의 표현의 자유를 규정한 수정헌법 1조에 따라 방송사는 무엇을 방송할지 스스로 결정할 권리를 가지기 때문에, 이번 사태가 현재 트럼프 행정부와 갈등을 빚고 있는 방송사들의 투쟁과도 맞물려 있다고 미디어전문가들은 분석했다.

ABC의 모회사인 디즈니는 최근 토크쇼 ‘더 뷰’의 방영 규정 위반 여부 등과 관련해 연방통신위원회(FCC)의 조사 중이다. FCC는 이르면 다음 달 디즈니가 소유한 ABC 방송국 8곳의 방송면허 취소 절차를 시작할 수 있는 것으로 알려졌다.

또한 FCC는 NBC와 그 모회사인 컴캐스트의 다양성 정책도 조사 중이다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 자신이 재선에 실패한 지난 2020년 미 대선에 중국과 러시아가 광범위하게 개입한 정황이 드러났다고 주장했다.

연설에 앞서 민주당 일부 인사들은 트럼프 대통령이 허위 주장을 반복할 가능성이 있다며 방송사들에 생중계하지 말 것을 촉구했다.