농식품부, 호우 대비 긴급 점검…저수지 누수·산사태 여부 확인 [날씨]

농림축산식품부는 17일 농업재해대책상황실에서 연휴 집중호우에 대비하고 농업 분야 피해를 최소화하고자 긴급 점검회의를 개최했다고 밝혔다.

기상청에 따르면 서쪽에서 접근하는 정체전선의 영향으로 이날까지 충청 이남을 중심으로 많은 비가 오고, 이튿날 새벽부터 19일 저녁까지 전국적으로 매우 강하고 많은 비가 쏟아질 것으로 전망된다.

농림축산식품부, 집중호우 대비 긴급 점검회의. 농림축산식품부 제공

17일 예상 강수량은 전라권·경상권 30∼80㎜, 충청권·경북권 20∼60㎜, 제주도 5∼30㎜, 경기남부 5㎜ 안팎이다. 18∼19일은 수도권·강원도 100∼200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 충청권 80∼150㎜(많은 곳 250㎜ 이상), 경상권 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 전라권 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)로 예보됐다.

농식품부는 점검회의에서 소관부서, 산림청, 농진청, 한국농어촌공사, 농협 등 재해 대응 기관을 비롯해 9개 시도와 함께 저수지 균열·누수 여부, 배수장 가동상태, 원예시설 방풍망·배수로 정비, 축산시설 주변 배수로 정비, 산사태 낙석·붕괴 여부 등을 확인했다. 또 최근 많은 비로 지반이 약화해 산사태 위험이 높은 만큼 산지 주변에 거주하는 농가에 대해 비상 연락망을 구축하고, 대피장소를 사전에 안내해 유사시 신속히 대피할 수 있도록 현장 조치를 강조했다.

농식품부는 재난상황실을 중심으로 재난 대응 기관과 공조 체계를 유지하면서 24시간 상황 관리를 통해 농업인 인명사고와 재산 피해 최소화를 위해 가용 자원을 총동원할 계획이다. 강동윤 농촌소득에너지정책관은 “매년 집중호우로 인한 피해가 큰 만큼 재해 취약 분야에 대한 예방 활동 및 피해 복구를 위해 모든 역량을 집중하겠다”며 “재해 발생 시 신속한 피해조사와 복구지원으로 농가의 조속한 영농 재개를 돕겠다”고 말했다.