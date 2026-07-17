‘강력 지지’ 15%로 역대 최저… 트럼프, 대국민 연설로 반전 노리나

도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 ‘강력 지지’ 여론이 15%대로 역대 최저를 기록했다.
16일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 WP와 여론조사기관 입소스가 8∼13일 미국 성인 2648명을 조사한 결과 트럼프 대통령을 지지한다는 응답자는 37%로 지난 2월 조사와 동일하게 나타났다.
그러나 강력 지지한다는 응답은 15%로 역대 최저치였다. 지난해 초 트럼프 행정부 2기가 출범한 직후인 ‘강력 지지’ 비율은 27%였다. 이 비율은 지난 2월 19%를 거쳐 점점 줄어들었다.
WP는 트럼프 대통령의 국정운영을 지지하는 이들 가운데 3분의 2가 ‘강력 지지’를 택했던 첫 임기 때와 비교된다고 분석했다.
스스로를 무당파로 규정하는 응답자 중 트럼프 대통령에 대한 지지율은 26%에 머물렀다. 무당파 중 트럼프 대통령을 ‘강력 지지’한다는 응답자는 6%에 불과했고, 71%는 반대한다는 입장을 보였다.
트럼프 대통령은 성별, 연령, 교육 수준, 소득 수준, 인종과 상관없이 30∼40% 정도의 낮은 지지율을 보이고 있다. 다만 농촌 지역 성인으로 한정할 때는 50%, 대학 학위가 없는 백인 남성 중에서는 53%, 백인 가톨릭 신자 사이에서는 57%, 백인 복음주의 개신교 신자 사이에서는 70%의 지지율을 기록했다.
한편 트럼프 대통령은 이날 생방송으로 중계된 대국민 연설을 통해 자신이 패배한 2020년 대선이 부정선거였다고 재차 주장했다. 그는 약 26분간 진행된 대국민 연설에서 20분 넘는 시간을 자신이 줄곧 주장해 온 부정선거론을 되풀이하는 데 할애했다.
트럼프 대통령의 주장은 중국이 2020년 선거 기간부터 2억2000만건 이상의 미국 유권자 데이터를 확보해 선거에 개입했고, 이를 ‘딥스테이트’로 불리는 연방 정부 내 기득권 집단이 은폐했다는 것으로 요약된다.
이같은 트럼프 대통령의 연설은 지난해 관세 전쟁과 이란 전쟁 장기화로 인해 치솟은 물가로 자신의 국정수행 지지율이 회복세를 보이지 않자 음모론을 활용해 반전을 시도한 것으로 풀이된다.