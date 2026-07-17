우크라이나 드론전 이끈 35세 국방장관 교체 논란…전시에 ‘이례적인’ 반대시위도

우크라이나 전쟁에서 ‘드론 중심’의 군 전력 개편을 주도한 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관이 해임됐다.

16일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 예우헨 흐마라국가보안국(SBU) 국장 권한대행을 국방장관 권한대행에 임명하고 의회에 임명 동의를 요청했다.

이는 사임의 뜻을 밝힌 페도로우 장관의 해임을 공식화한 것이다.

미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관. AFP연합뉴스

앞서 페도로우 장관은 이날 소셜미디어에 “국방장관으로서 우크라이나 국민을 위해 봉사할 수 있어서 큰 영광이었다”며 사임의 뜻을 밝혔다. 그러면서 그는 드론 투자 확대, 러시아의 스타링크 사용 무력화 등이 주요 성과였다고 자평했다.

35세인 페도로우 장관은 우크라이나가 장거리 드론을 내세워 러시아를 압박할 수 있었던 공신으로 끕힌다. 그는 올해 1월 임명돼 중국산 전투 드론을 대체할수 있는 국산 드론을 개발하는 등 드론 전력을 크게 개선했다는 평가를 받는다.

하지만 페도로우 장관의 군 전력 개편은 올렉산드르 시르스키 총사령관 등 군 기득권 세력과 갈등을 빚었다.

이 사실이 알려지면서 반대 시위가 잇따르는 등등 반대 여론이 급물살을 타고 있다. AFP통신 등은 이날 오전 우크라이나 전역에서는 페도로우 장관의 교체에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다고 보도했다. 키이우에서는 1000명이 넘는 시위대가 대통령실 앞에 모여 “부끄러운 일이다”, “페도로우를 복귀시켜라” 등 구호를 외쳤다.

또한 군 내부에서도 반발이 있었다. 우크라이나 공군 부사령관이자 드론전의 핵심 지휘관인 파블로 옐리자로우는 국방장관 교체에 항의하며 사임했다.

젤렌스키 대통령이 페도로우 장관 후임을 보류하고 권한대행 체제를 한 것은 반발 여론을 의식한 결과로 풀이된다.

일각에서는 최근 드론전 성과가 부각되면서 대중의 인기가 커지는 페도로우 장관을 견제하기 위해 젤렌스키 대통령이 군 지휘부의 손을 들어준 것이라는 시각도 있다.

키이우국제사회학연구소가 지난달 발표한 여론조사에서 페도로우 장관은 우크라이나에서 가장 신뢰받는 공직자 가운데 한 명으로 이름을 올렸다.

정치분석가 볼로디미르 페센코는 AFP통신에 “페도로우 장관은 점점 새로운 정치스타이자 현 정부 최고의 개혁가가 되고 있다”며 “그 점이 젤렌스키 대통령에게는 달갑지 않았을 수도 있다”고 지적했다.