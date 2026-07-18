‘취업 청탁’ 빗썸 대표 등 줄줄이 입건·소환…김병기 13가지 의혹 처분 임박

10개월 넘게 무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사한 경찰이 조만간 수사를 마무리한다. 최근 경찰은 ‘차남 빗썸 취업 청탁 의혹’과 관련해 빗썸 관계자들을 줄줄이 피의자로 입건하고 소환했다. 이 의혹 외에는 대부분 수사를 마친 상태인 만큼 취업 청탁 의혹 수사가 끝나면 김 의원 관련 의혹들을 일괄 처분할 것으로 보인다.

◆‘피의자’ 입건한 빗썸 관계자 줄소환

17일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 8일 빗썸 데이터마케팅팀 실장인 김모씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이튿 날인 9일엔 빗썸 대관팀(정책협력실) 소속 임원 A씨를 뇌물공여 혐의 피의자로 소환했다.

이들은 김 의원의 차남 B씨의 빗썸 입사 과정에 개입한 혐의를 받는다.

경찰은 김 실장이 2024년 11월 B씨 채용을 위한 빗썸의 ‘데이터 분석 인턴’ 채용 공고를 내는 데 관여했다고 보고 있다. 빗썸에서는 해당 직군과 관련한 인턴을 채용한 경우가 드물고, 채용 우대 조건이 B씨의 전공인 ‘수학 전공’이었던 점을 들어 B씨를 위한 맞춤형 채용이 아니었냐는 의혹이 제기된 바 있다. 채용 공고가 게시된 시점도 김 의원이 이재원 빗썸 대표이사 등을 만나 차남의 취업을 청탁했다고 알려진 2024년 11월 직후다.

A씨는 빗썸 인사 담당자가 아닌데도 B씨의 이력서를 전달 받고 소지하고 있던 것으로 조사돼 피의자로 전환됐다. 경찰은 지난 2월 강남구 빗썸 본사 압수수색 당시 A씨의 PC에서 이력서를 발견한 것으로 전해졌다.

차남 빗썸 취업 청탁 의혹 수사는 김 의원의 여러 의혹을 폭로한 전직 보좌관이 ‘김 의원이 2024년 11월 서울 마포의 한 식당에서 이 대표와 술자리를 갖고 차남의 취업을 청탁했다’고 진술하며 시작됐다.

경찰은 2월 빗썸 관계자들을 참고인으로 불러 조사하고, 가상자산 거래소 빗썸 본사 등을 압수수색하며 수사를 본격화했다. 당시 압수수색 영장엔 김 의원이 차남 취업 특혜를 받은 뇌물수수 혐의 피의자로, 빗썸 측은 참고인으로 적시됐다.

반면 지난달 8일 빗썸 본사 사무실 등에 대한 2차 압수수색 때는 이 대표를 뇌물공여 피의자로 적시했다. 이후 김 실장과 A씨 등 빗썸 관계자들도 최근 줄줄이 피의자로 입건한 것으로 보인다.

다만 김 의원 측은 이런 의혹을 전면 부인하고 있다.

김병기 무소속 의원. 연합뉴스

◆“13가지 의혹 대부분 마무리”

지난해 9월부터 10개월 넘게 김 의원을 둘러싼 의혹을 수사 중인 경찰은 차남 취업 청탁 의혹 외에는 대부분 수사를 마친 상태다. 김 의원은 ▲공천 헌금 ▲차남 숭실대 편입 개입 ▲쿠팡 상대 전직 보좌관 인사 불이익 청탁 ▲장남 국정원 채용 특혜 ▲보라매병원 치료 특혜 등 13개 의혹으로 수사선상에 올랐다.

홍석기 국가수사본부장은 6일 정례 간담회에서 “(김 의원 관련) 사건이 13건이 있는데, 나머지 더 체크해야 할 것도 마무리돼가는 것 같다”며 “(사건) 전부에 대해 판단할 수 있는 상황이 온 것 같다”고 말했다.

홍 본부장이 언급한 ‘나머지’ 중 하나인 빗썸 취업 청탁 의혹 수사가 어느 정도 마무리된 만큼 김 의원 관련 의혹 전체에 대한 처분이 곧 이뤄질 것이란 전망이 나온다.

경찰은 차남 취업 청탁 외 수사를 마무리한 다른 의혹에 대해선 일찍이 수사를 마친 뒤 법리 및 처분 방향을 검토 중이다.

박정보 서울경찰청장도 13일 정례 간담회에서 “수사팀에서 마무리하기 위해 열심히 하고 있다는 보고를 받고 있다”며 “조금만 기다려주시면 결과가 나오지 않을까 생각한다”고 말했다.