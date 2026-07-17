한여름 밤의 음악 향연…이천 ‘설봉산 별빛축제’ 내달 1일 개막

광복절 제외 8월22일까지 매주 토요일 열려…설봉공원·장호원서 3회 공연

클래식·뮤지컬·국악 등 장르 총망라…YB·박혜원·박서진 등 인기 가수 초대

예술인·시민 화합의 장…시 관계자 “안전 관람 위해 돗자리·대중교통 권장”

경기 이천시의 대표 여름 축제인 ‘제23회 설봉산 별빛축제’가 한여름 밤을 화려한 음악과 공연으로 수놓는다.

이천시는 다음 달 1일부터 22일까지 설봉공원 잔디광장과 장호원 특설무대에서 3회에 걸쳐 별빛축제를 개최한다고 17일 밝혔다.

이천시청.

광복절인 15일을 제외한 매주 토요일 오후 7시30분 열리는 이번 축제는 무더위에 지친 시민과 관광객들에게 여름밤의 추억을 선사하기 위해 마련됐다.

축제의 서막을 여는 1일과 두 번째 공연이 열리는 8일에는 설봉공원 잔디광장에 무대가 설치된다. 축제의 피날레를 장식할 22일 공연은 장호원 복숭아축제 특설무대에서 진행된다.

프로그램은 이천무용협회의 개막 공연을 시작으로 클래식 앙상블, 타악 퍼포먼스, 라이브 밴드, 힙합 댄스, 성악, 뮤지컬 갈라, 팝스 오케스트라, 합창 등 다채로운 무대로 채워진다. 세대를 초월해 사랑받는 YB(윤도현 밴드)를 비롯해 HYNN(박혜원), 김동명, 박서진, 빌리(Billlie), 규빈 등 인기 가수들이 출연해 축제의 열기를 더할 예정이다.

이천 ‘설봉산 별빛축제’ 포스터. 이천시 제공

시 관계자는 “설봉산 별빛축제는 지역 예술인과 시민이 23년간 함께 만들어온 이천의 자부심”이라며 “기상 상황에 따라 일정이 변동될 수 있어 시청 누리집 등을 확인한 뒤 돗자리를 지참해 대중교통을 이용해 달라”고 말했다.