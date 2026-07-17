17일 밤부터 중부지방을 중심으로 시간당 최대 80㎜에 달하는 극한호우가 쏟아질 것으로 예보됐다. 19일까지 서울 등 수도권과 강원 내륙·산지에는 최대 300㎜ 이상, 세종과 충청 북부에는 최대 250㎜ 이상의 올여름 가장 많은 비가 내릴 전망이다.

대구에 호우주의보가 발효된 17일 대구 수성구 두산오거리에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

이날 오후 충청과 경북에 강한 비가 내리며 곳곳에 호우 특보가 발효됐다. 경북 김천에서는 시간당 72㎜의 극한호우가 관측됐다. 서해상에서 발달한 비구름이 유입되면서 호우 특보 구역도 점차 확대됐다. 기상청에 따르면 경북 북부에는 최대 150㎜ 이상, 전북 북부 서해안에는 최대 120㎜ 이상의 많은 비가 예상됐다.

이번 비는 정체전선 상에서 발달한 저기압이 한반도를 지나며 나타나는 현상으로, 저기압 전면을 따라 남서풍이 강하게 유입되면서 남쪽의 덥고 습한 공기와 북쪽의 건조한 공기가 중부지방에서 강하게 부딪히는 데 따른 것이다.

18일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강한 비가 내리겠다. 아침 최저기온은 20∼26도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다. 비가 내리는 중부지방의 낮 기온은 서울 26도, 강릉 24도로 30도를 밑돌겠지만 광주는 31도, 대구와 울산은 32도까지 오르겠다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.