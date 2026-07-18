“선글라스 사고 한우 반값에”…백화점·마트, 주말 여름 할인전

백화점과 대형마트가 여름 휴가철을 맞아 계절 상품 할인전에 나선다. 백화점은 선글라스와 스포츠용품, 패션 이월상품을 선보이고 대형마트는 한우와 삼겹살, 전복 등 여름철 먹거리를 할인 판매한다.

신세계백화점 제공

일부 주말 행사는 19일 종료된다. 상품별로 엘포인트 회원이나 행사 카드 결제 등 할인 조건이 다른 만큼 구매 전 적용 기준을 확인해야 한다.

18일 업계에 따르면 신세계백화점은 22일까지 강남점 5층에서 패션 아이웨어 브랜드 ‘뭍(MUUT)’ 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업에서는 디자이너 패션 브랜드 ‘미세키서울(MISEKI SEOUL)’과 협업한 아이웨어 제품을 오프라인에서 처음 공개한다.

대표 상품은 지랩(G.LAB) 06 C1 6만9000원, 마이티(MITY) CS1 7만9000원, 레이스(LACE) CG1 11만9000원, 곤(GON) 3 C1 6만9000원 등이다.

아이웨어 1개를 구매하면 바캉스백을, 2개 이상 구매하면 바캉스백과 레더백을 증정한다. 친구나 가족, 연인이 함께 방문해 각각 아이웨어를 1개 이상 구매하면 즉석 폴라로이드 촬영 행사에도 참여할 수 있다.

주말 오후 1시부터 4시까지는 개인 인스타그램에 팝업 방문 인증 사진을 올리거나 카카오톡 플러스 친구를 추가한 고객에게 구매 여부와 관계없이 바캉스백을 증정한다.

롯데백화점 본점은 19일까지 스포츠 레저관 리뉴얼 2주년을 기념해 ‘헬로 서머 바이브(Hello Summer Vibe)’를 주제로 고객 감사제를 진행한다.

본점 7층 스포츠 레저관을 여름 분위기에 맞춰 꾸미고 아식스 ‘노바블라스트6’ 등 신상품과 브랜드별 할인 상품을 선보인다.

지하 1층 코스모너지 광장에서는 러닝 패션 브랜드 ‘네거티브 스플릿 클럽’ 팝업을 운영한다. 9층 K패션 전문관 키네틱 그라운드에서는 ‘칸켄 서울 컬렉션’ 출시를 기념해 스웨덴 아웃도어 브랜드 ‘피엘라벤’ 팝업을 연다.

행사 기간 스포츠·아웃도어 상품군에서 당일 한 브랜드 제품을 30만원 이상 구매한 고객에게는 모바일 상품권을 증정한다.

현대백화점은 17일부터 19일까지 압구정본점과 무역센터점 등 전 점포에서 할인 행사와 팝업스토어를 운영한다.

압구정본점에서는 한섬 시즌오프 행사를 열고 토템과 아뇨나 등 브랜드의 이월 상품을 최초 판매가보다 최대 30% 저렴하게 판매한다. 주요 상품은 토템 스커트 62만3000원, 아뇨나 폴로셔츠 138만6000원 등이다.

무역센터점은 30일까지 5층에서 디자이너 브랜드 ‘제이르모브’ 팝업스토어를 열고 인기 상품을 할인 판매한다.

더현대 서울은 22일까지 지하 2층 팝업 아이코닉에서 인기 캐릭터 ‘안경만두’를 활용한 ‘안경만두 타운’ 팝업을 진행한다. 키링과 인형, 가방, 티셔츠 등 관련 상품을 판매한다.

롯데마트와 롯데슈퍼는 22일까지 ‘여름 미식 대전’을 열고 신선식품과 간편식 등을 할인한다.

롯데마트는 엘포인트 회원에게 ‘호주청정우 척아이롤’ 냉장 제품을 100g당 1990원에 판매한다. 정상가에서 50% 할인한 가격이다. ‘호주산 소고기 한 끼 기획’ 6종은 4000원 할인하고 국산 파프리카와 산지 복숭아는 20% 저렴하게 선보인다.

순살·갱엿·꿀사과·꿀간장 등 네 가지 맛을 담은 ‘네가지맛 닭강정’은 한 팩에 1만2990원, ‘온가족 한통가득 탕수육’은 9990원에 판매한다.

‘대상 종가 열무김치·총각김치’는 한 개를 사면 한 개를 더 주고, 17일부터 19일까지 컵라면 전 품목은 행사 카드로 결제하면 2개 구매 시 1개를 추가로 받을 수 있다.

19일까지 진행하는 주말 특가 행사에서는 행사 카드 결제 고객에게 1등급 한우 등심과 채끝을 40% 할인한다. 수입산 돼지고기인 ‘끝돼’ 삼겹살과 목심은 30% 저렴하게 판매한다.

CJ 비비고 군만두·생야채물만두와 서울 유기농 우유 700㎖ 제품은 1+1 행사를 진행한다. 아이스크림 콘·샌드 전 품목은 10개를 8900원에, 파이·비스킷·스낵 52종은 브랜드와 관계없이 3개를 9900원에 판매한다.

롯데슈퍼는 여름 보양식과 가공식품을 할인 판매한다.

‘땡큐 닭볶음탕’과 ‘체리부로 닭가슴살’ 4종은 엘포인트 회원에게 최대 40% 할인한다. 국산 활전복 대 사이즈 5마리와 1등급 한우 국거리·불고기는 행사 카드 결제 시 정상가의 절반에 구매할 수 있다.

델리 코너에서는 ‘복장어 초밥’ 7개입 제품을 8990원에 판매한다. 풀무원 평양 물냉면과 하림 통가슴살 치킨너겟·팝콘치킨은 1+1 행사를 적용한다. 컵라면 전 품목은 19일까지 행사 카드로 결제하면 2+1 혜택을 받을 수 있다.

롯데마트·슈퍼 단독 상품인 ‘말랑카우 납작복숭아 요거트맛’ 158g 제품은 4390원에 판매한다.

‘롯데마트&슈퍼 GO앱’ 회원 대상 할인도 진행한다. ‘요리하다 스테이크’ 6종은 50%, 국산 손질 민물장어 600g 제품은 30% 할인한다.

‘오늘좋은 순두부’ 350g 제품은 앱 회원에게 500원에 판매한다. 국산 대패 삼겹살과 목심 500g 제품은 정상가에서 6000원을 할인한다. 해당 할인은 22일까지 롯데슈퍼에서 결제할 때 GO앱 회원 바코드를 스캔해야 적용된다.