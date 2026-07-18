추사랑에 "예뻐" 기습 고백 유토…"기억 안 난다"

추사랑과 유토의 어린 시절 추억이 담긴 사진과 영상이 다시 공개되며 두 사람이 함께한 시간이 새삼 화제를 모았다.

추사랑과 유토의 어린 시절 추억이 담긴 사진과 영상이 다시 공개되며 두 사람이 함께한 시간이 새삼 화제를 모았다. 야노시호

17일 야노 시호의 유튜브 채널에는 ‘미래 사위 유토 집 공개 (ft. 유토의 속마음)’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 야노 시호는 유토의 집을 찾아 가족들과 이야기를 나누며 오래된 앨범과 영상을 함께 살펴봤다.

사랑이와 유토의 앨범을 발견한 그는 앨범 속 사진을 하나하나 살펴보며 “이거 처음 만났을 때다”며 구경하기 시작했다. 앨범에는 추사랑과 유토가 처음 만났던 당시의 사진은 물론, 두 아이가 서로를 바라본 채로 유토가 입을 내미는 어린 시절 모습도 담겨 있었다.

사진을 본 야노 시호는 “귀엽다, 유토 봐라”는 반응을 보였고, 유토의 어머니 역시 “그때가 그립다”며 지난 시간을 떠올렸다.

이어 공개된 과거 영상에서는 홍콩의 야경을 바라보던 어린 사랑이와 유토의 모습이 등장했다. 당시 유토는 옆에 있던 사랑이를 향해 갑작스럽게 “예뻐”라고 말했고, 예상치 못한 칭찬을 들은 사랑이는 놀란 표정으로 유토를 바라보는 모습이 영상에 담겼다. 함께 영상을 본 야노 시호가 웃음을 터뜨렸고, 유토는 민망한 듯 연신 머리를 긁었다.

제작진이 유토에게 “왜 예쁘다고 했나”고 물었지만, 유토는 “기억이 안 난다”고 답해 주변을 놀라게 했다.

이날 추사랑과 유토가 처음 만났던 순간을 기록한 사진부터 어린 시절의 영상, 손편지까지 두 사람이 오랜 시간 쌓아온 추억이 한자리에서 공개되며 많은 관심을 모았다.