최휘영 장관 "LA·뉴욕 등 대규모 공연장 운영권 확보 추진"

K-컬처센터 구상 공개…"공연·푸드·뷰티·굿즈 망라한 거점"

"관광객 수도권 집중 한계…지역이 우리의 미래 될 것"

최휘영 문화체육관광부 장관이 세계 주요 도시에 K-컬처의 거점이 될 대규모 공연장들을 확보하겠다는 구상을 소개했다.



최 장관은 18일 제주에서 대한상공회의소가 개최 중인 하계 포럼 중 정책강연을 통해 "LA·뉴욕·파리 등 세계 주요 도시 중심부에 있는 스타디움 규모의 공연장 운영권을 확보해 K-컬처의 본거지로 삼겠다는 야심 찬 프로젝트"라며 'K-컬처 센터'(가칭) 사업을 추진하고 있다고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 18일 제주 서귀포시 신라호텔에서 열린 ‘제49회 대한상의 제주포럼’에서 K-컬쳐산업 정책방향에 대해 강연하고 있다. 대한상공회의소 제공

센터에서는 공연뿐만 아니라 K-푸드와 K-뷰티를 체험할 수 있는 공간이 마련되고 한국 상품인 굿즈도 판매할 수 있다고 설명했다.



최 장관은 "20세기에는 세계 주요 도시에 이민자들이 모여들어 코리아타운이 생겼다면 21세기에는 K-컬처가 정교하게 탑재된 거대한 우주선이 대도시에 착륙하는 개념이 될 것"이라고 말했다.



강연에서 최 장관은 외래 관광객 증가 필요성도 제시했다.



최 장관은 "2014년까지 한국과 일본의 외래 관광객 규모가 거의 비슷했고 심지어 우리가 조금 앞서기도 했다"며 "그러나 일본 아베 총리가 발 벗고 나선 뒤 격차가 확 벌어졌고 작년에는 우리나라가 일본의 45% 수준밖에 안 됐다"고 지적했다.



그러면서 "올해 국가관광전략회의를 대통령 직속으로 격상하고 열심히 뛴 결과 중동 전쟁에도 불구하고 올해는 작년보다 21%나 증가 추세"라며 "올해 민관기관들이 예측한 2천100만명보다 많은 2천300만명까지 갈 것 같다"고 예상했다.



이에 따라 2030년까지 달성을 목표로 제시한 외래 관광객 3천만명도 1∼2년 앞당길 수 있을 것으로 보고 대책을 마련 중이라고 밝혔다.



관광 활성화를 위한 지방균형발전 의지도 재확인했다.



최 장관은 "외래 관광객이 한해 2천만명이 들어온다고 하지만 1천800만명은 수도권에 머물고 있다. 이 상태로는 3천만명, 4천만명을 달성할 수 없다"며 "일본이 4천만명을 달성하는 것은 지역적으로 다양하게 분포가 돼 있는 덕분"이라고 분석했다.



이어 "지금은 수도권과 지역 격차가 너무 심하다. 수도권이 100이라면 지역을 빨리 60에서 80으로 끌어올려야 한다고 생각했다"며 "그러나 최근 3대 메가 프로젝트가 발표되면서 든 생각은 서울이 100이면 지역은 120을 목표로 준비해야 한다는 것"이라고 말했다.



최 장관은 "서울을 중심으로 한 수도권은 앞으로 낡은 곳이 될 것이고 지역은 새롭게 태어나는 우리의 미래가 될 것이라고 믿는다"며 "설계하는 상상력과 발상을 바꿔야 할 때다. 메가 프로젝트를 포함한 거대한 몸짓이 그런 것들을 예고하고 있고, 거기에 맞춰서 더 담대하게 지역발전을 위해 노력하겠다"고 강조했다.

<연합>