인천 물류창고 화재 9시간째…소방청, 국가소방동원령 발령

소방청은 18일 인천 물류창고 화재에 총력 대응하기 위해 오후 3시 15분부로 국가소방동원령을 발령했다고 밝혔다.
소방당국은 국가소방동원령에 따라 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시도에서 고가사다리차 4대, 소방물탱크차 13대, 무인소방로봇 1대, 회복지원차 3대 등 모두 21대의 소방장비를 동원해 화재 진압을 지원하고 있다.
불은 이날 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 발생했다. 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했으며 현재까지 확인된 인명피해는 없다.
소방 당국은 오전 9시15분 관할 소방서 인력 전체를 동원하는 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 12시25분 대응 2단계로 격상했다. 대응 2단계가 발령되면 인접한 5~6개 소방서의 인력과 장비가 동원된다.
국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원의 소방력 동원이 필요하다고 판단될 때 소방청장이 발령한다.
소방청은 가용 소방력을 총동원해 화재를 조기에 진압하고, 현장 소방대원의 안전 확보와 추가 피해 방지에 최선을 다하겠다고 강조했다.