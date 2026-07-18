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역세권 30평 공공임대 추진...‘중산층 확대’ 실효성 논란

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신진영 기자 sjy@segye.com
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중산층 겨냥 공공임대·주거지원 강화
“청년 주택 줄어들 수도”...소형 공급 감소 우려

정부가 역세권 등 도심에 30평형 안팎의 장기 공공임대를 공급하는 등 중산층을 겨냥한 주거 지원을 확대하기로 했다. 그러나 한정된 공공주택 물량에서 중형 주택 비중을 늘리면 청년과 저소득층을 위한 소형 주택이 줄어들 수 있어 수요에 맞는 공급이 필요하다는 지적이 나온다. 

지난 16일 서울 노원구 일대 아파트가 보이고 있다. 뉴시스
지난 16일 서울 노원구 일대 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

18일 국토교통부에 따르면 국토부는 지난 16일 대통령 업무보고에서 청년과 중산층이 장기간 거주할 수 있는 새로운 유형의 공공임대를 도입하고, 역세권 등 우수 입지에 25∼30평형 공공임대를 공급하겠다고 밝혔다.

 

이는 이재명 대통령이 공공임대를 중산층도 장기간 거주할 수 있는 수준으로 넓고 질 좋게 공급하라고 주문한 데 따른 것이다. 이 대통령은 지난해 12월 국토부 업무보고에서 “중산층도 살 수 있게 25∼30평대로 넓게 지으라”고 지시한 바 있다.

 

이 같은 방침은 공공임대의 면적 구성을 중형 중심으로 확대하는 제도 개편에도 반영됐다. 국토부는 지난 3일부터 공공임대주택의 전용면적 60∼85㎡ 건설 비율을 기존 20%에서 최대 40%로 늘리는 내용의 ‘공공주택 업무처리지침’을 시행했다. 대신 전용면적 60㎡ 이하 주택 비중은 기존 80% 이상에서 60% 이하로 조정됐다. 소형 위주였던 공급 체계를 바꿔 자녀가 있는 가족과 중산층도 장기간 거주할 수 있도록 하겠다는 취지다.

 

다만 중형 평형 비중 확대가 청년과 저소득층을 위한 소형 공공임대 감소로 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 같은 부지와 예산으로 공급할 수 있는 주택 수가 줄어드는 데다, 1인 가구가 증가하는 인구 구조를 고려하면 실제 주거 수요와 어긋날 수 있다는 지적이다.

 

전문가들은 중형 평형 확대가 필요하더라도 실제 주거 수요를 고려한 공급이 우선돼야 한다고 지적한다. 최은영 한국도시연구소 소장은 “84㎡ 공공임대를 늘리는 것보다 청년들이 살 수 있는 소형 공공주택을 충분히 공급하는 것이 우선”이라며 “지역별 주거 수요를 고려해 면적 비중을 정해야 한다”고 말했다.

신진영 기자

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