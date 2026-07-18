李대통령 "쿠팡 물류창고 화재 진압에 총력…소방대 안전 철저"

韓총리 "내부붕괴 등 2차 사고 유의…필요시 주민 대피 철저히"

이재명 대통령은 18일 인천 쿠팡물류센터에서 발생한 화재와 관련해 "화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산하지 않도록 만전을 다하라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 진화 상황을 보고받고 "무엇보다 현장 소방대원의 안전조치에 철저를 기해달라"며 이같이 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이나 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

한성숙 국무총리도 이날 "이번 화재로 인한 주민 피해가 없도록 현장 통제 및 주민 안내, 필요시 주민 대피 등을 철저히 하라"고 인천시와 행정안전부, 경찰청, 소방청 등 관계기관에 긴급지시를 내렸다.

한 총리는 특히 소방청에 "현장에서 화재 진압 중인 소방공무원의 안전에 만전을 기하라"며 "화재로 인한 내부 붕괴 등 2차 사고 발생에 유의하라"고 했다.

소방에 따르면 이날 오전 6시 54분께 인천시 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다.

소방 당국은 화재 발생 2시간 21분 만인 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 낮 12시 25분께 대응 2단계를, 오후 3시 15분께 국가소방동원령을 발령해 진화 중이다.

화재 당시 물류센터 관계자 등 121명이 자력으로 대피했으나, 진화 과정에서 40대 소방관이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨져 고압산소 치료를 받고 있다.

<연합>