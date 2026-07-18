"인천 쿠팡물류센터 화재…건물 외벽 타고 7층까지 번져"

국가소방동원령 발령…12시간 가까이 진화 중

인천 쿠팡 물류센터 6층에서 시작된 불이 건물 외벽을 타고 7층까지 번진 것으로 파악됐다.



전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장은 18일 오후 화재 현장에서 브리핑을 열고 "화재가 발생한 물류센터 6층은 3단 선반 구조의 대형 물류창고로 내부에 생활용품 등 다량의 가연물이 적재돼 있다"며 "현재 불은 (건물 외벽을 타고) 7층으로까지 확대됐다"고 밝혔다.

사진=인천소방본부 제공

이번 화재는 이날 오전 6시 54분께 인천시 서해구 석남동에 있는 연면적 29만9천㎡의 지상 8층짜리 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작됐다.



소방 당국은 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 낮 12시 25분께 대응 2단계를 발령했다. 이어 오후 3시 15분에는 물류센터 화재에 총력으로 대응하기 위해 국가소방동원령을 발령했다.



대응 1단계는 관할 소방서 인력 전체가 출동하며, 대응 2단계는 인접한 5∼6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령이다.



소방 당국은 소방관 등 인력 386명과 장비 142대를 현장에 투입하고 12시간 가까이 진화 작업을 벌이고 있다.



전 과장은 "센터 내부 공간이 매우 넓고 짙은 연기와 고열로 인해 시야 확보가 어려워 (소방대원들의) 내부 진입이 매우 어려운 상태"라며 "아래층으로의 연소 확대에 대비해 수시로 온도 체크를 하고 있다"고 말했다.



그러면서 "건물 여러 곳에 연소 확대 저지선을 구축하고 굴삭기와 지게차를 활용해 장애물 제거 작업을 실시하고 있다"며 "건물 구조와 정확한 발화 지점 등은 아직 조사되지 않았다"고 덧붙였다.



화재 당시에는 물류센터 관계자 등 121명이 자력으로 대피했으나, 진화 과정에서 내부에서 사다리차를 활용해 진화하던 40대 소방관이 연기를 흡입했다.



해당 소방관은 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 고압산소 치료를 받고 있다.



인천경찰청은 서부경찰서장이 현장을 지휘하는 가운데 경찰관 85명을 투입하는 등 재난상황실 운영에 나섰다.



이재명 대통령은 이번 화재와 관련해 "화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산하지 않도록 만전을 다하라"고 지시했다.

<연합>