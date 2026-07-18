경북 서북부에 호우주의보…지자체 비상대응 체제 돌입

19일까지 30∼100㎜, 많은 곳은 150㎜ 넘는 폭우 예보

중부지방을 중심으로 집중 호우가 내릴 것으로 예상되는 가운데 경북 서북부지역에도 18일 오후 호우주의보 발효와 함께 빗줄기가 조금씩 굵어지고 있다.



대구지방기상청에 따르면 이날 오후 8시 40분을 기해 구미·김천남부·김천북부에 호우주의보가 발효됐다.

시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상으로 예측될 때 내려진다.



이들 지역 외에도 의성·청송·안동동남부에도 호우주의보가 내려졌다.



18일 오후 9시를 기준으로 하루 강수량은 안동 32.2㎜, 상주 18.6㎜, 봉화 13.0㎜, 영천 2.5㎜를 기록했다.



현재 비구름은 구미와 김천, 의성, 안동으로 이동하면서 시간당 20㎜가 넘게 비를 뿌리고 있다고 대구기상청은 설명했다.



한편 지난 9일 홍수경보가 발령됐던 문경시 김용리 지점 낙동강 수위는 현재 4.09ｍ로 주의보 기준 수위(6.00ｍ)까지 아직은 여유가 있다.



이와 관련 경북도는 오후 7시 45분을 기해 재난안전대책본부 비상 대응 1단계를 발령하고 피해 발생에 대비하고 있다.



경북 서북부지역 기초단체들도 비상 대응 체계를 갖추고 만일의 상황에 대비 중인 가운데 아직까지 별다른 비 피해 신고는 없는 것으로 알려졌다.



대구기상청 관계자는 "19일 낮까지 경북 북서부를 중심으로 시간당 20∼50㎜의 집중 호우가 내리는 곳이 있을 수 있으니 해당 지역 주민들은 각별히 유의해 달라"고 말했다.

<연합>