인천 쿠팡물류센터 큰불, 밤샘 진화 예상…국가소방동원령 유지

6층서 시작된 불길, 7층으로 번져…짙은연기·고열로 '진화 애로'

물류센터 관계자 등 121명 대피…소방관 1명, 연기흡입해 병원치료

李대통령 "피해 확산 방지에 만전을", 쿠팡 "심려끼쳐 사과…조사에 적극 협조"

인천 쿠팡물류센터에서 불이 나 소방 당국이 15시간 넘게 진화 작업을 벌이고 있다.



소방 당국이 국가소방동원령까지 발령했으나, 건물 내부에 가연물이 많고 짙은 연기가 발생해 진화에 애를 먹고 있다.

18일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 큰불이 나 진화 작업을 벌이고 있다. 인천소방본부 제공

18일 인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시 54분께 인천시 서해구 석남동에 있는 연면적 29만9천㎡의 지상 8층짜리 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다.



화재 당시 물류센터 관계자 등 121명은 스스로 대피했으나, 진화 과정에서 내부에서 사다리차를 활용해 진화하던 40대 소방관이 연기를 흡입해 병원에서 치료받고 있다.



소방 당국은 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 낮 12시 25분께 대응 2단계를 발령했다. 오후 3시 15분에는 화재 총력 대응을 위해 국가소방동원령을 발령했다.



이에 따라 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시도에서 지원한 고가 사다리차와 대용량포방사시스템, 고성능 화학차 등 특수장비를 포함한 장비 169대와 소방관 등 인력 480명이 투입됐다.



그러나 화재가 시작된 건물 6층에는 생활용품이 쌓여 있는 데다, 건물 외벽을 타고 불길이 7층까지 번지면서 진화 작업이 길어지고 있다.



물류센터 주변에는 매캐한 연기 냄새가 진동했고 내부에서는 '펑' 하는 폭발음이 여러 차례 들린 것으로 알려졌다.



전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장은 현장 브리핑에서 "화재가 발생한 물류센터 6층은 3단 선반 구조의 대형 물류창고로 내부에 생활용품 등 다량의 가연물이 적재돼 있다"며 "센터 내부 공간이 매우 넓고 짙은 연기와 고열로 인해 시야 확보가 어려워 (소방대원들의) 내부 진입이 매우 어려운 상태"라고 말했다.



소방 당국은 건축구조물 전문가의 의견을 반영, 대원의 안전을 최우선으로 고려해 무리한 내부 진입보다는 건물 측면 램프 구역 등을 활용한 진압 작전을 전개하며 야간 진압 활동을 펼치고 있다.



소방 당국자는 "불길이 6층과 7층 이외로는 확산하지 않았다"며 "밤샘 진화가 이어질 것으로 예상된다"고 말했다.



쿠팡은 정종철 대표 명의의 입장문을 내고 "소방관들의 안전을 최우선으로 삼아 현장에서 진행되는 소방 활동 등을 지원하는 것은 물론, 관계 당국의 조사에도 적극 협조할 것"이라며 "인천 지역 주민과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 고개 숙여 사과드린다"고 덧붙였다.



서해구는 화재로 연기가 다량 발생하자 임시 대피소를 신현초등학교에 마련했고, 인천경찰청은 서부경찰서장이 현장을 지휘하는 등 경찰관 85명을 투입해 재난상황실 운영에 나섰다.



앞서 이재명 대통령은 이번 화재와 관련해 "화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산하지 않도록 만전을 다하라"고 지시했다.

<연합>