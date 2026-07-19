전국 흐리고 장맛비 계속…강원·충청 시간당 50㎜ 폭우

일요일인 19일에도 전국 곳곳에 거센 장맛비가 이어지겠다. 특히 강원도와 충청권, 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 최대 50㎜의 폭우가 쏟아지겠다.

기상청은 "정체전선의 영향으로 전국이 흐리고 곳곳에 장맛비가 내리겠다"고 이날 예보했다.

세차게 쏟아지는 장맛비. 연합뉴스

예상 강수량은 ▲강원 중·남부 내륙·산지와 대전·세종·충남(북서부 제외) 충북·전북 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) ▲대구·경북 30~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)다.

이밖에 ▲광주·전남 30~80㎜(전남 북서부 많은 곳 100㎜ 이상) ▲경남 내륙 20~60㎜(경남 서부 내륙 많은 곳 80㎜ 이상) ▲경기 남부 5~40㎜(경기 남동부 많은 곳 60㎜ 이상) ▲서울·인천·경기 북부 5~20㎜의 비가 내리겠다.

비는 새벽과 아침 사이에 집중되겠다. 강원 내륙·산지와 충청권, 전북, 경북 중·북부 등지에는 시간당 30~50㎜의 거센 비가 몰아칠 것으로 보인다.

짧은 시간 많은 비가 쏟아질 가능성이 큰 만큼 하천 범람과 저지대 침수, 산사태, 낙석, 시설물 피해 등에 각별히 유의해야 한다.

비가 내리더라도 무더위는 쉽게 누그러지지 않겠다. 습한 공기가 더해지면서 전국 대부분 지역의 최고체감온도는 31도 안팎까지 오르겠고, 폭염특보가 발효된 지역은 33도 안팎의 더위가 이어지겠다.

전남 남해안과 경상권, 제주도에서는 밤사이 기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타나겠다.

아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 25~33도를 오르내리겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓴채 걸어가고 있다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 22도, 강릉 22도, 대전 24도, 청주 25도, 광주 25도, 전주 25도, 부산 26도, 울산 25도, 대구 25도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 28도, 강릉 27도, 대전 29도, 청주 30도, 광주 30도, 전주 29도, 부산 31도, 울산 33도, 대구 32도, 제주 31도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>