인천 쿠팡물류센터 화재, 밤샘 진화에도 불길 안 잡혀

전날인 18일 인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 소방 당국의 밤샘 진화 작업에도 꺼지지 않고 있다.



19일 인천소방본부에 따르면 전날 오전 6시 54분께 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 난 불은 21시간이 넘게 지난 이날 오전 4시 현재도 꺼지지 않았다.

18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 16시간 넘게 진화 작업을 벌이고 있다.

해당 물류센터는 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다.



소방 당국은 물류센터 6층에 가연성 물질인 생활용품이 쌓여 있는 데다 센터 내부 공간이 넓다 보니 진화 작업에 어려움을 겪고 있다.



소방 당국은 짙은 연기와 고열로 내부 진입이 어려워지자 건물 측면의 램프 구역을 활용해 불을 끄고 있다.



소방 당국은 전날 오후 3시 15분께 발령한 국가소방동원령을 유지하고 있으며, 현장에는 고가 사다리차, 대용량포방사시스템, 고성능 화학차 등 장비 198대와 소방관과 경찰관 등 549명이 투입됐다.



소방 당국자는 "물류센터 6층과 7층 이외 다른 장소로는 화재가 확산하지 않은 상황"이라며 "진화 작업에 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상한다"고 말했다.

<연합>