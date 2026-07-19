'성매매 벌금형' 지나, 10년 만에 심경 고백 "침묵 택한 건…"

지나. (사진 = 인스타 캡처)

성매매 알선 혐의로 벌금형을 선고받고 활동을 중단했던 가수 지나가 10년 만에 심경을 밝혔다.

지나는 지난 18일 자신의 소셜 미디어에 영상을 올리고 "지난 몇 년간 대중이 만들어낸 이야기는 진짜 내 모습을 담지 못했다"며 "침묵을 택한 것은 그 말들이 사실이어서가 아니라 살아남고 치유하기 위해 준비할 시간이 필요했기 때문"이라고 전했다.

이어 데뷔 16주년 글을 통해서도 "사람들은 잘 대처했다고 하지만 나는 침묵 속에 무너졌다"며 "강해서 버틴 것이 아니라 다른 선택지가 없었을 뿐"이라고 털어놨다.

복귀 의사도 내비쳤다. 마흔을 앞둔 지나는 "음악은 언제나 내게 집 같은 존재였다"며 "조만간 자극적인 헤드라인이 아닌 내 진짜 목소리로 이야기를 전할 것"이라고 예고했다.

지나는 최근 대표곡 '꺼져 줄게 잘 살아' 리메이크 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

지나는 2010년 데뷔해 '블랙 & 화이트(Black & White)' 등으로 인기를 누렸다. 2016년 성매매 알선 혐의로 벌금 200만 원 선고를 받은 뒤 캐나다에서 지내왔다.

<뉴시스>