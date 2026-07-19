독도, 유일한 포유류는 ‘외래종 집쥐’…미기록 생물 33종 발견

독도에 사는 생물이 총 475종으로 확인됐다. 포유류는 외래침입종인 집쥐만 확인됐다.

19일 국립생태원이 발간한 독도 생태계 정밀 조사 보고서에 따르면 작년 5∼10월 3계절 조사에서 475종의 생물이 관찰됐다. 식물 65종, 조류 45종, 포유류 1종, 육상곤충 56종, 해안무척추동물 158종, 해조류 125종 등이 확인됐다.

사진=뉴시스

독도에서 확인된 유일한 포유류는 외래 침입종인 집쥐였다. 조사 기간 집쥐의 흔적은 총 95차례 관찰됐다. 동도에서 44차례, 서도에서 51차례 발견됐다.

집쥐는 쥐목 쥐과에 속하는 설치류다. 원산지는 인도와 동남아시아로 인간의 교역활동을 통해 전 세계로 퍼진 대표적인 외래종이다. 독도도 선박을 통해 유입된 것으로 추정된다. 집쥐는 독도에 서식하는 바다제비와 괭이갈매기의 알이나 새끼를 먹이로 삼고, 곳곳에 땅굴을 파 생태계를 교란하는 것으로 알려졌다. 실제로 과거 독도 바다제비 59마리가 집쥐의 공격으로 폐사한 사례가 확인됐다.

연구진은 “집쥐 방제를 지속해서 시행해야 하며 다분야 전문가의 협의를 통해 진행돼야 한다”며 “생쥐와 동양집쥐의 유입 방지를 위한 관리도 필요하다”고 말했다.

이번 조사에서는 기존에 보고되지 않았던 33종의 생물종이 새로 확인됐다.

조류에서는 잿빛쇠찌르레기와 회색바람까마귀 등 2종이 새로 확인됐다. 육상곤충은 담배나방과 실노린재 등 2종, 해안무척추동물은 두줄하늘소갯민숭이와 태평줄새우 등 3종, 해조류는 곱슬염주말과 갈색대마디말, 깃가지덮개 등 7종이 새로 관찰됐다. 붉은서나물과 왕바랭이, 가을강아지풀 등 독도에서 기존에 확인되지 않았던 식물도 발견됐다.

황조롱이. 뉴시스

멸종위기 야생생물과 천연기념물 등 법정보호종도 다수 확인됐다. 이번 조사에서 관찰된 법정보호종은 매, 벌매, 붉은배새매, 새매, 황조롱이, 흑비둘기, 유착나무돌산호 등 7종이었다.

한반도 고유종은 섬기린초, 섬괴불나무, 섬초롱꽃, 작은조두체종이끼벌레, 갈색가시이끼벌레, 배조두체측입이끼벌레 등 6종이 확인됐다.

독도 생태계 정밀 조사는 기후에너지환경부 특정도서 보전 기본계획에 따라 5년 단위로 이뤄진다. 이전 2020년 4월부터 2021년 1월까지 3계절에 수행된 독도 생태계 정밀 조사에선 생물이 404종 관찰된 바 있다.