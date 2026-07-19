경북폭우 대피 420명 중 238명 미귀가…도로 4곳 등 14곳 통제

도로 유실, 하천 범람, 단전·단수 잇달아…농작물 18㏊ 침수·매몰

인명구조 20건, 안전조치 166건…30∼80㎜ 더 내릴 전망

의성, 안동 등 경북 북부지역을 중심으로 쏟아진 폭우로 8개 시군에서 321세대 420명이 대피했다가 182명이 귀가했다.



19일 경북도에 따르면 밤사이 폭우로 대피했다가 귀가한 인원은 이날 오전 11시 기준 136가구 182명이다. 아직 185가구 238명은 집으로 돌아가지 못하고 마을회관이나 경로당 등 안전한 곳에서 지내고 있다.

지난 18일 쏟아진 호우로 경북 의성군 단촌면 구계리로 진입하는 도로가 유실됐다.

또 도내에서 도로 유실 2곳, 하천 범람 2곳, 사면 유실 3곳 등의 피해가 났다.



안동과 의성, 김천에서 벼, 고추, 콩 등 농작물 18㏊가 침수되거나 매몰됐다.



안동과 의성 상수도 관로 2곳이 유실돼 212가구에 수돗물 공급이 중단됐다.



안동과 의성 8곳에는 전기 공급이 끊겼으며 2곳은 아직 복구작업 중이다.



도로 4곳과 세월교 5곳, 둔치 3곳, 야영장 2곳 등 14곳은 여전히 통제 중이다.



소방은 지난 17일부터 186건(인명구조 20건, 안전조치 166건)의 신고를 받고 출동해 조치를 완료했다.



지난 18일 밤 안동시 일직면의 산불 이재민 임시주택이 불어난 물에 휩쓸리자 고립된 8명을 구조했으며, 안동시 남선면의 침수된 한 마트에서도 10명을 구조했다.

지난 18일 오후 10시 59분께 경북 안동시 남선면 신석리 한 주택이 침수돼 주민 3명이 소방 구조대에 의해 구조되고 있다.

안전조치는 도로 장애 95건, 주택 침수 32건, 맨홀뚜껑 조치 등 기타 31건, 토사·낙석 9건 등이다.



김천과 안동, 영주, 의성, 예천, 봉화에는 산사태 주의보가 발효 중이다.



산림청은 경북의 산사태 위기 경보를 '주의'에서 '경계' 단계로 상향했다.



경북지역 호우 특보는 이날 오전 6시 모두 해제됐다.



이날 오후까지 30∼80㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보됐다.



지난 17일부터 누적 강수량은 안동(남선) 211.0㎜, 봉화(물야) 202.5㎜, 문경(동로) 193.0㎜ 등이다.

<연합>