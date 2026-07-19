국민체육진흥공단, 스포츠산업 취업 꿈꾸는 청년 위한 실무교육 연다

AI 활용·포트폴리오 제작부터 프로구단 현장 탐방까지 5주 집중 과정

공공기관·구단·협회 현직자 참여 멘토링으로 진로 설계 지원

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 스포츠산업 분야 진출을 희망하는 청년들을 대상으로 실무 교육과 취업 지원 프로그램 참가자를 모집한다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 ‘스포츠산업 실무마스터 2기’와 ‘스포츠 커리업 멘토링 8기’ 참가자를 23일 오후 3시까지 모집한다고 19일 밝혔다. 선발된 참가자들은 8월 중 각 프로그램에 참여하게 된다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 스포츠 산업 실무 마스터 2기 포스터. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

‘스포츠산업 실무마스터 2기’는 스포츠산업 분야 취업을 준비하는 졸업자 대상 5주 집중 교육 과정이다. 스포츠산업 최신 동향과 인공지능(AI) 활용 교육을 비롯해 기업 및 프로구단 현장 탐방, 취업 서류 작성, 포트폴리오 제작, 모의면접 등 취업 과정 전반에 필요한 실무 교육을 제공한다.

교육비는 전액 무료다. 참가자는 수료 후 보증금을 환급받을 수 있으며, 취업 연계 지원과 수료증 발급 혜택도 받을 수 있다. 우수 취업자에게는 취업 축하금도 지급된다.

대학생과 대학원생을 대상으로 하는 ‘스포츠 커리업 멘토링 8기’는 스포츠 분야 다양한 직무를 경험하고 진로 방향을 설정할 수 있도록 마련됐다.

공공기관, 프로구단, 스포츠 협회, 스포츠 에이전트 등 각 분야 현직자들이 멘토로 참여해 직무 이해와 취업 전략을 공유한다. 온라인 오리엔테이션을 시작으로 1대1 멘토링, 기업 방문, 그룹 멘토링, 1박 2일 취업 캠프 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

참가자들은 현장 경험을 바탕으로 한 취업 특강과 포트폴리오 제작, 네트워킹 기회를 통해 스포츠산업 현장에서 요구하는 역량을 쌓을 수 있다.

국민체육진흥공단 관계자는 “스포츠산업 현장에서 요구하는 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 실무교육과 현직자 멘토링 프로그램을 마련했다”며 “청년들이 자신의 적성과 역량에 맞는 진로를 설계하고 스포츠산업 분야로 진출할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

프로그램 세부 내용과 신청 방법은 잡스포이즈 홈페이지에서 확인할 수 있다. 관련 문의는 국민체육진흥공단 스포츠산업일자리센터 및 운영사무국을 통해 가능하다.