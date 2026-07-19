SK하이닉스 주가 우상향 강조한 최태원...“내년 반도체 수요 최소 50∼60% 증가”

최태원 대한상공회의소 회장은 글로벌 메모리 반도체 수요 폭증에 대해 “올해보다 내년 수요가 최소 60~100% 더 늘어날 것이라는 이야기가 있다”며 “전체 반도체로 봐도 최소 50~60% 이상 는다고 봐야 한다”고 말했다.

대한상의 제주포럼에서 기자간담회 중인 최태원 상의 회장. 대한상의 제공.

최 회장은 최근 제주에서 열린 기자간담회에서 이같이 말하면서 “아비규환이라는 이야기까지 써야 하는지 모르겠지만 엄청난 로비와 압력을 받고 있다”고 전했다.

그러면서 “내년에 늘어나는 공급량이 거의 없는 정도”라며 “그러니 올해보다 내년은 훨씬 더 (수요와 공급) 격차가 더 벌어질 수밖에 없다”고 설명했다.

이어 “기업뿐만 아니라 각국 정부도 국가 안보 문제가 걸려 있다. 메모리 반도체를 구해 기업에 줘야만 생산이 돌아갈 상황이 된 것”이라고 전했다.

최근 하워드 러트닉 미국 상무장관이 우리 반도체 기업들에 대미 투자를 요구한데 대해서는 “계속 똑같은 이야기를 해왔다. 전혀 신기하지 않다”고 답했다.

또한 “최선을 다해서 빠른 속도로 (생산을) 늘릴 필요가 있다”며 “스케일도 커야 한다. 지을 수 있는 모든 곳에 지어보려는 것이 지금 상황”이라고 덧붙였다.

이에 따라 “호남뿐만 아니라 미국에도 가능하다면 지어야 한다고 본다”며 “전세계를 다 찾아서 어디가 제일 좋고 빠르고 크게 할 수 있는지 우선순위를 가려서 빨리 짓는 게 한국 반도체 산업의 생명줄처럼 됐다”고 강조했다.

그래서일까. 최 회장은 SK하이닉스 주가 향방을 우상향으로 전망했다.

최 회장은 17일 “메모리 반도체는 앞으로도 계속 필요하므로 시간을 두고 보면 (SK하이닉스 주가는) 우상향할 것”이라며 장기 보유를 권했다.

최태원 대한상공회의소 회장이 지난 18일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상의 제주포럼에서 폐회사를 하고 있다. 사진=연합뉴스

그는 “AI는 아직 네 살짜리 아이와 같지만, 성인이 되는 과정에서 메모리가 필요하다”며 “메모리 수요는 앞으로 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다”고 설명했다.

메모리 반도체 다음 병목 현상이 있을 분야로는 에너지와 전력장비에 이어 소재와 건설로 예상했다.

최 회장은 “AI가 움직이면 전선과 전선 소재까지 동나는 상황이 올 것이다. 지금도 가격이 들썩이고 있고 해저케이블도 모자란다”며 “건설도 1, 2년마다 스펙이 다 바뀌다 보니 참 힘들다”고 전했다.

3대 메가 프로젝트의 일환으로 1000조원 규모의 AI 데이터센터 건설 계획에 대해서는 고객사 및 인프라 확보, 자금 조달 등에 문제가 없을 것으로 자신했다.

최 회장은 “(데이터센터를) 짓는다는 건 이미 고객이 있다는 이야기다. 파이낸싱 조건으로서 최소 5년 최장 15년짜리 장기 계약이 존재해야 프로젝트가 시작됐다고 이야기한다”며 “고객도 찾아오고 장비와 땅, 전력도 다 매칭됐을 때 프로젝트가 진행되고 건설이 돌아가는 것”이라고 설명했다.

이번 프로젝트를 “전기화 사회로 가는 거의 첫걸음”이라고 평가하기도 했다.

최 회장은 “매년 지어야 할 데이터센터 총량을 계산해보면 어마어마한 전기가 필요하다”며 “지금까지 화석연료를 주로 썼는데 이제 이들을 다 전환해야 하는 문제에 봉착했다”고 설명했다. 그러면서 “정부도 생에너지만으로는 안 된다는 생각을 분명히 하는 것 같다. 이를 위해 원전부터 모든 기저 발전은 다 고려할 것”이라고 말했다.