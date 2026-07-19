"복구는 엄두도 못 내는데" 경북에 최대 80㎜ 더 내린다

피해 집계도 벅찬 경북…안동·의성 폭우에 복구 난항

(안동=연합뉴스) 윤관식 기자 = 19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다. 2026.7.19 psik@yna.co.kr

밤사이 경북 북부에 쏟아진 집중 호우가 일시적으로 잦아들었으나 피해 지역에서는 본격적인 복구는 엄두도 내지 못하고 있다.



당국이 피해 조사와 응급조치가 이어가고 있는 가운데 기상청은 이날 오후까지 최대 80㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보해 추가 피해 우려가 커지고 있다.



19일 경북 의성군에 따르면 전날 밤부터 이어진 폭우로 진입로가 유실된 단촌면 구계2리에서는 복구공사가 한창이다.



군은 전기·수도·통신 복구를 관계기관에 요청했으며 아직 본격적인 시설 복구 인력은 투입되지 않았다.



이날 오후 1시 기준 의성군에서는 침수 우려로 주민 55세대 162명이 대피했다.



이 가운데 일부는 귀가했지만, 구계1·2리 이재민 등은 아직 귀가하지 못한 채 오후 2시께부터 의성 종합체육관으로 이동했다.



군은 주민 안전을 위해 마을순찰대원과 공무원 등 465명을 투입해 산사태 취약지역과 침수우려지역 예찰 활동을 이어가고 있다.



군은 이날 오전 2시부터 비상근무 1단계를 가동하고 수해 지역과 인명 피해 우려 지역 예찰에 나섰다.

(의성=연합뉴스) 윤관식 기자 = 19일 경북 의성군 단촌면 구계리의 한 도로가 폭우로 유실돼 있다. 2026.7.19 psik@yna.co.kr

안계배수장 배수펌프를 가동하고, 산사태 취약지역을 점검했으며 캠핑장 이용객 120명은 차량 23대를 이용해 모두 귀가 조치했다.



단촌면 구계리 도로 통행 불가 사실을 안내하고 농작물과 농업시설 피해를 조사하는 등 피해 수습에 나서고 있다.



안동시도 상황은 비슷하다.



시 관계자는 "현재는 복구 단계라고 보기 어렵다"며 "오늘과 내일은 피해 현황을 집계하고 있으며, 현장에 흘러내린 토사를 그때그때 치우는 응급조치 수준"이라고 말했다.



안동시 일직면에서는 행정안전부 관계자 등이 현장을 점검하고 있다.

(안동=연합뉴스) 윤관식 기자 = 19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택에서 자원봉사자가 폭우로 밀려 들어온 토사를 닦아내고 있다. 2026.7.19 psik@yna.co.kr

이번 폭우는 작년 3월 대형 산불 피해지역에도 상처를 남겼다.



안동시 일직면 귀미1리에서는 산불 이재민을 위해 설치한 임시주택이 급류에 떠밀리면서 인근 주택 담벼락을 뚫고 밀려드는 피해가 발생했다.



기상청은 이날 오후까지 대구·경북에 30∼80㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보했다.



경북지역 호우특보는 이날 오전 6시 모두 해제됐지만 김천과 안동, 영주, 의성, 예천, 봉화에는 산사태 주의보가 발효 중이다.



산림청도 경북 지역 산사태 위기경보를 '주의'에서 '경계' 단계로 상향했다.



신윤희 대구지방기상청 예보관은 "오후부터 다시 비구름대가 발달하면서 대구·경북에 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다"며 "짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있는 만큼 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

<연합>