에이피알, 아마존 글로벌 물류 운영 사장단에 제조·물류 통합 체계 공개

한국 뷰티 기업 에이피알이 운영하는 ‘에이피알팩토리 제2캠퍼스’에 아마존(Amazon) 글로벌 물류·공급망 부문 핵심 경영진이 방문해 K뷰티 제조 및 물류 경쟁력을 직접 확인했다.

에이피알은 ‘아마존 글로벌 물류 운영 및 공급망 전략’(FBA) 부문 핵심 경영진이 최근 경기도 평택시에 있는 에이피알팩토리 제2캠퍼스에 방문했다고 19일 밝혔다.

에이피알팩토리 2캠퍼스를 방문한 아마존 글로벌 물류·공급망 사장단이 제조·물류 통합 시스템을 견학한 뒤 기념사진을 촬영하는 모습. 정중앙은 신재하 에이피알 부사장, 왼쪽에서 세 번째는 피유시 사라오기 아마존 글로벌 FBA 총괄 사장. 에이피알 제공

이번 방문은 세계 시장에서 확대되는 K뷰티 수요에 따라 제조·물류 체계에 대한 이해를 높이기 위한 차원에서 이뤄졌으며, 피유시 사라오기 아마존 글로벌 FBA 총괄 사장 등이 참석했다.

이들은 2개 층 규모의 물류센터를 둘러보며 생산 설비와 물류 자동화 시스템 운영 현황을 살폈다.

특히 에이피알의 대표 뷰티 브랜드 '메디큐브'의 제조 공정, 스마트팩토리 기반 자동화 시스템, 생산·물류 통합 운영 체계를 집중적으로 탐구했다고 에이피알은 전했다.

에이피알은 국내 뷰티 기업 최초로 가정용 미용 기기 제조 공정 내재화를 구현하며 글로벌 수요 확대에 대응할 수 있는 운영 기반을 구축해왔다고 소개했다.

지난 2024년 5월 준공된 에이피알팩토리 2캠퍼스는 메디큐브의 가정용 미용기기 ‘에이지알’(AGE-R) 제품 생산을 담당하고 있으며 연간 최대 600만대 규모의 생산 능력을 갖췄다.

에이피알은 이를 기반으로 글로벌 수요 확대에 대한 유연한 대응 체계, 모든 공정의 실시간 생산 현황 모니터링, 데이터 기반 제조 관리 체계를 구축했다.

아울러 에이피알은 시스템 안정화와 생산 효율성 강화를 위한 고도화 작업도 추진 중이다.

에이피알 관계자는 “이번 방문은 글로벌 시장에서 K뷰티와 에이피알의 제조 및 물류 경쟁력에 대한 관심이 확대되고 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 스마트 제조 및 물류 체계 고도화를 지속 추진해 글로벌 수요 증가에 안정적으로 대응할 수 있는 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.