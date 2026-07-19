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[포토] 코엑스, '2026 케이펫페어 서울' 인기

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이제원 선임기자
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19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;2026 케이펫페어 서울&#39;에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;2026 케이펫페어 서울&#39;에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;2026 케이펫페어 서울&#39;에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;2026 케이펫페어 서울&#39;에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;2026 케이펫페어 서울&#39;에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.
19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.

19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다.

이제원 기자

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