[포토] 코엑스, '2026 케이펫페어 서울' 인기 입력 : 2026-07-19 15:15 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다. 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다. 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다. 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다. 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다. 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 케이펫페어 서울'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 이번 전시에서는 사료, 의류, 유모차, 장난감 등 반려견과 관련된 130여 개 브랜드, 200여 부스가 참여했다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 설현, 어디 갔나 했더니… 자연 속에서 넷플릭스 차기작 준비 중 김규원, '아파트'로 정극 데뷔… 희극 내공으로 '차세대 신스틸러' 등극