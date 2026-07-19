"선관위, 대선 때 투표지 부족 사태 공유 안 해…내부TF도 몰랐다"

TF, 정보 없이 인쇄 매수 축소 결정…합수본 진술 확보

내주 피의자 소환 본격화…회계·계좌 분석 인력 충원

중앙선거관리위원회가 지방선거 투표용지 인쇄매수 축소를 결정할 당시, 지난 대선의 '투표용지 부족 사태'를 내부 TF팀에 공유하지 않았다는 진술을 검경 합동수사본부(합수본)가 확보했다.



19일 법조계에 따르면 합수본은 최근 선관위 공직선거절차사무 개선TF 관계자를 조사하는 과정에서 "선관위로부터 자료를 제공받지 못해 21대 대선에서 투표용지가 부족했던 사실을 전혀 인지하지 못했다"는 취지의 진술을 확보했다.

선거관리위원회. 연합뉴스

개선TF는 21대 대선 때 사고사례를 분석해 개선점을 보완하고 지방선거를 대비할 목적으로 선관위가 자체 출범한 조직이다.



잔여투표용지가 과다 발생해 예산 낭비가 초래된다며 인쇄매수 축소비율 하한선을 지방선거의 경우 선거인 수의 50%로 축소하자는 의견을 낸 것도 개선TF다.



개선TF가 이런 의견을 낼 당시엔 21대 대선의 투표용지 부족사태를 전혀 인지하지 못했다는 진술이 나온 것이다.



2025년 21대 대선 당시에도 전국 58개 투표소에서 투표용지 부족이 우려돼 무번호 용지를 배부했다.



실제로 대구 달성군 화원읍 제12투표소에서는 투표용지가 부족해 무번호 용지를 사용한 것으로 나타났다.



합수본은 이 같은 진술이 선관위 부실 운영을 뒷받침하는 정황으로 보고, 선관위가 의도적으로 투표용지 부족 사태를 은폐했는지 등을 살펴보고 있다.



합수본은 내주 중 투표용지 부족사태가 발생했던 자치구 선관위 사무국장 등에 대한 피의자 소환도 본격적으로 진행할 것으로 보인다.



합수본은 지금까지 주요 투표소와 선관위 실무직원들에 대한 참고인 조사만 이어왔다.



한편 합수본은 대검으로부터 회계·계좌분석 담당 수사관 등 수사관 총 7명을 파견받아 인사·예산 전담팀에 배치했다.



선관위 직원들의 외유성 해외출장 의혹을 비롯해 방만 운영 의혹에 대한 수사도 본격화할 계획이다.

<연합>