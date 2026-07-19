이틀째 꺼지지 않는 불길 '쿠팡 인천 물류센터 화재' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

지난 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 큰불이 나 인천소방본부가 화재 진압에 나선 가운데 19일 진화 작업이 이어지고 있다.

전날 오전 6시 54분께 쿠팡32물류센터에서 난 불이 19일 15시 기준으로 여전히 꺼지지 않고 있다.

해당 물류센터는 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다.

소방 당국은 물류센터 6층에 가연성 물질인 생활용품이 쌓여 있는 데다 센터 내부 공간이 넓고 짙은 연기와 고열로 인해 내부 진입이 어려워지자 건물 측면의 램프 구역을 활용해 불을 끄고 있다.

소방 당국은 전날 오후 3시 15분께 발령한 국가소방동원령을 유지하고 있으며, 현장에는 고가 사다리차, 대용량포방사시스템, 고성능 화학차 등 장비 198대와 소방관과 경찰관 등 549명이 투입됐다.

소방 당국자는 "물류센터 6층과 7층 이외 다른 장소로는 화재가 확산하지 않은 상황"이라며 "진화 작업에 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상한다"고 말했다.